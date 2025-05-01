شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال النجوم مصطفى قمر ممنوع من الكلام ومحمد الحلو يخض لجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر عدد من نجوم الفن ببعض الأزمات الطبية والوعكات صحية التى أثارت قلق محبيهم ومتابعيهم، ويستعرض الخليج 365 تلك الحالات وما وصل إليها أصحابها، حيث أعلن نجل الفنان محمد الحلو، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعى، خضوع والده لعملية جراحية فى الساقين، مشيرًا إلى نجاحها ونشر صورة له خلال فترة النقاهة، معبرًا عن امتنانه للفريق الطبى، وجاء في المنشور: "الحمد لله تم إجراء العملية لوالدي أمس بسلام، ونسأل الله له الشفاء التام".

من جهته، كشف الفنان مصطفى قمر عن خضوعه لعملية في الأحبال الصوتية، عبر "إنستجرام"، معلنًا اعتذاره عن الحفلات والأفراح مؤقتًا، مضيفًا: "عملية صغيرة وحترتاحوا مني 6 أيام من غير كلام... شفاكم الله جميعًا"، مصحوبًا بصورة من غرفة العمليات.



نعيم عيسى

في سياق متصل، تعرض الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها لإجراء قسطرة قلبية، وطلب نجله محمد عاطف إمام الدعاء لوالده، بينما أكد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل متابعة النقابة لحالته، واصفًا إياه بـ"الأخ الحبيب".

أما الفنان نعيم عيسى، فلا يزال في العناية المركزة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد تطلّب إجراء شقٍّ في الحنجرة للتنفس الصناعي، وأفادت ابنته بتحسُّن طفيف إذ أصبح مُدركًا للمحيطين، رغم استمرار اعتماده على الأجهزة الطبية وعدم قدرته على الكلام.