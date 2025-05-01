شكرا لقرائتكم خبر عن باحث لـ"الوثائقية": "الصاحب ونص" أول مسرحية لسيد قشطة كانت وش السعد عليه والان مع تفاصيل الخبر

قال الباحث أيمن عثمان، إن أحمد فهيم وأحمد الشامى أصحاب فرق متجولة عرضا على "سيد قشطة" أشهر فنان "ستاند أب" كوميدي في عشرينيات القرن الماضي، أن ينضم لفرقهم، وهى فرق بتسافر من بلد لبلد وقرية لقرية حسب ليالى المولد فى كل قرية وتقدم فنها للناس".

وأضاف أيمن عثمان خلال برنامج "الأرشيف"، المذاع على شاشة الوثائقية، أن أول مسرحية اشترك فيها سيد قشطة هى مسرحة "الصاحب ونص"، وكان دوره انه يرتجل نكت على المسرح ويدخل قافية مع الجمهور، مؤكدا أن عرض المسرحية نجح واتكرر أكتر من مرة بناءا على طلب الجماهير وانهالت العروض على سيد قشطة".

أوضح، كل فرقة كان بينضم ليها سيد قشطة كان بينجح وتزيد شهرته ويزيد عليه الطلب من الجماهير، لدرجة إن المنادى بتاع القرية كان بيستثمر فى دعايته للعروض شهرة سيد قشطة.

يرصد البرنامج، في سلسلة من الحلقات الوثائقية، قضايا ومعارك وحكايات متنوعة، بين عوالم الفن والثقافة والسياسة، وقعت كلها في مصر خلال عقود مختلفة في القرن العشرين، مثل قضية اغتيال اللورد موين، وتفاصيل حكاية "خُط الصعيد"، وأسرار نشأة الإذاعات الأهلية في مصر، ومنها إذاعة "حبشي".