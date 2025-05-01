شكرا لقرائتكم خبر عن باحث لـ"الوثائقية": سيد قشطة كان ميال لفرق المواويل وتأليف النكت وارتجال القافية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الباحث أيمن عثمان، عن "سيد قشطة" أشهر فنان "ستاند أب" كوميدي في عشرينيات القرن الماضي.

وقال أيمن عثمان:"مذكرات شكوكو عن طفولته حكى عن قهوة بلدى اسمها قهوة سيد شرباش، والتى أثرته فى بداياته الفنية، وكان فيها أغانى مرتجلة بيغنيها أصحاب المهن عن النجارين والحدادين، وإسطوات المغنى والطرب وفرق الموشحات وفرق المواويل والسير الشعبية، وفرق المضحكتية اللى كانوا بيرتجلوا النكت والقافية وهو مجتمع فنى كبير كانوا بيطلقوا عليه "السامر" ومنهم تكونت المسرحية المتجولة.

وأضاف أيمن عثمان خلال برنامج "الأرشيف"، المذاع على شاشة الوثائقية، أن سيد قشطة نجم من نجوم مجتمع الفن والسامر، والمصريين سموا السيد قشطة بحديقة الحيوان بالجيزة على نجمهم الأشهر ملك الأفية والكوميديا لتشابه الوزن بينهما، ولكن سيرة الفنان اختفت وتبقى منه اسم بديل لفرس النهر السيد قشطة.

ولفت أيمن عثمان إلى أن سيد قشطة من مواليد 1870 ودخل مدرسة محمد على فى السيدة زينب، وكان ميال للحاوى وفرق المواويل وتأليف النكت وارتجال القافية، ففتح قهوة فى السيدة زينب بعد وفاة الوالد ومنها بدأ رحلته الفنية.

يرصد البرنامج، في سلسلة من الحلقات الوثائقية، قضايا ومعارك وحكايات متنوعة، بين عوالم الفن والثقافة والسياسة، وقعت كلها في مصر خلال عقود مختلفة في القرن العشرين، مثل قضية اغتيال اللورد موين، وتفاصيل حكاية "خُط الصعيد"، وأسرار نشأة الإذاعات الأهلية في مصر، ومنها إذاعة "حبشي".