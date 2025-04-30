أكرم حسني ورفاقه يلهبون حماس الجمهور قبيل عرض ألف تيتة وتيتة

موعد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:55 مساءً - في أجواء مليئة بالحيوية والمرح، ظهر النجوم، مصطفى غريب وبيومي فؤاد على خشبة المسرح وهم يرتدون أزياء شخصياتهم من مسرحية ""، حيث قدموا وصلة استعراضية على أنغام إحدى أغاني العرض، التي أداها أكرم حسني بصوته وسط تفاعل زملائه بحركات راقصة مرحة.ووثقهذه الأجواء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" حمل تعليقًا بسيطًا قال فيه: "بروڤة فرقة ثلاثي ضوضاء المسرح من مسرحية ألف تيتة و تيتة.. من 1 مايو ل3 مايو على المسرح العربي - سيتي ووك جدة".

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مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

كانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" قد انطلقت لأول مرة في عرض جماهيري ناجح على مسرح محمد العلي في الرياض، في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2024. المسرحية من تأليف مهاب حسين وإخراج محمد أوتاكا، وتجمع في بطولتها كوكبة من النجوم، هم: أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من إنتاج أمير طعيمة.وتدور أحداث المسرحية عندما يتقدم ساحر سيرك لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، بعد زواجه منها يجد نفسه في دوامة تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع، وتحدث الكثير من الأحداث الغريبة والمشوقة وتتوالى الأحداث.

يذكر أن أكرم حسني شارك في النسخة الخامسة من موسم الرياض بمسرحية "تطبق الشروط والأحكام"،وإلى جانب أكرم حسني، شارك في بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأسيل عمران ومحمد أوتاكا وإسماعيل فرغلي.



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