صورة المرأة في السينما العربية مهرجان أسوان لأفلام المرأة يصدر تقريره السادس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:55 مساءً - يصدر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة النسخة السادسة من تقريره السنوي "صورة المرأة في السينما العربية" بعنوان "عدسة ومرآة"، ضمن فعاليات الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل.

ويشهد التقرير هذا العام توسعة كبيرة في محتواه وشكله، حيث يجمع بين التوثيق والتحليل والنقد والشهادات الحية، وحرر الكتاب والناقد محمد طارق والناقدة أمنية عادل، وشارك في كتابته 14 كاتبة وكاتبًا من مختلف الدول العربية، كما صمم الرسومات الخاصة به الفنان نور الدين أحمد، وترجمه إلى الإنجليزية بسمة خالد.

وانطلقت فكرة التقرير عام 2019، كأول محاولة لرصد صورة المرأة وتمثيلها في الأفلام العربية، ومشاركتها في صناعة هذه الصورة، عبر كتاب باللغتين العربية والإنجليزية يغطي الإنتاج السنوي لكل دولة، واستمر المشروع مع صدور نسخ متتالية ترصد تأثيرات جائحة كوفيد-19، وتطورات المشهد السينمائي العربي، وقد تطور لاحقًا ليصدر أيضًا بنسخة فرنسية خلال مهرجان سلا لفيلم المرأة.

التقرير يضم تسع دول عربية

في نسخته الجديدة، يغطي التقرير تسع دول عربية هي: "مصر، السودان، اليمن، الأردن، فلسطين، السعودية، تونس، المغرب، وسوريا، جامعًا مقالات نقدية، تقارير توثيقية، حوارات مع صانعات أفلام، وشهادات شخصية"، مما يمنح القارئ صورة معمقة للمشهد السينمائي العربي في تناول قضايا المرأة، وأساليب السرد، والتحديات الإنتاجية.

ويضم الإصدار شهادات مميزة منها شهادة المنتجة والناقدة رشا حسني حول إنتاج فيلمها الروائي الطويل الأول "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، معروضًا لأول مرة عالميًا في مهرجان فينيسيا، حيث تكشف عن تحديات الإنتاج المستقل، ودور المختبرات والمهرجانات في دعم مسيرتها.

كما تقدم المخرجة الأردنية رند بيروتي شهادة عن تجربتها في فيلميها "احكيلهم عنا" و"ظلال"، متناولة التحديات الأخلاقية في تمثيل اللاجئين وتفكيك المركزية الأوروبية في السينما الوثائقية.

وعلى صعيد الحوارات، تجري هدى جعفر حوارًا مع الممثلة اليمنية عبير محمد بطلة فيلم "المرهقون"، حول قضايا الأمهات والإجهاض في اليمن، كما تحاور آية طنطاوي المخرجتين المصريتين ندى رياض ورندة علي حول تجاربهما الناجحة في مهرجاني كان وكليرمون فيران، مركزة على النظرة الأنثوية خلف الكاميرا.. وتقدم الناقدة مرام صبح حوارًا مع المنتجة الأردنية ديمة عازر، مستعرضة بيئة الإنتاج السينمائي بالأردن.

كما يقدم الكاتب السوداني عادل علي الحسن مالك نظرة تاريخية على مشاركة النساء في السينما السودانية من خلال تحليل أفلام مثل "مدنياووو" و"سودان يا غالي"، ومن فلسطين، تكتب علا الشيخ عن توثيق السينما الفلسطينية لمعاناة الشعب عبر أفلام حديثة مثل "ما بعد"، "شكرًا لأنك تحلم معنا"، و"السبع موجات".

وتتناول لمى طيارة تمثلات المرأة في السينما السورية الحديثة عبر تحليل الإنتاج الرسمي والمستقل، وفي مقالتها ترصد أمنية عادل واقع صانعات السينما المصريات لعام 2024، مشيرة لظواهر مثل عودة استخدام خام السينما واختفاء الكوميديا التجارية.

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إنجازات صانعات الأفلام في السينما السعودية

وفي محاور خاصة، تكتب مشاعل العبد لله عن الأمومة في الفيلم السعودي "هوبال"، وتتناول أولا سالفا الأمومة الرمزية في الفيلم التونسي "ماء العين" وفي السينما التونسية الحديثة بوجه عام.. ومن السعودية تستعرض سهى الوعل إنجازات صانعات الأفلام وتحولات السينما السعودية مع المشاركة اللافتة لفيلم "نوره" في مهرجان كان، كما تحلل لمياء بالقائد قيقة مسيرة أربع صانعات من تونس، بينما تقدم سناء تراري تقريرًا عن صورة المرأة في السينما المغربية وإنجازات المخرجات المغربيات.

وعلى مستوى التصميم، يقدم نور الدين أحمد تصورًا بصريًا جديدًا للكتاب، برسومات توضيحية بالأبيض والأسود، وغلاف يعبر بأسلوب مينمالي عن روح الكتاب الجديدة.

وبهذا الإصدار، يواصل مهرجان أسوان دوره الريادي في التوثيق والتحليل ودعم قضايا المرأة في السينما العربية عبر مشروع بحثي مستمر وعميق.

يذكر أنّ الدورة الجديدة، سيُشارك فيها 61 فيلماً، من بينها 30 فيلماً يمثلون نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة، و6 أفلام بريطانية في برنامج خاص باكتشاف صانعات وصنّاع السينما الجدد، بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة. وذلك إلى جانب 25 فيلماً من مصر في مسابقتي أفلام الجنوب وأفلام ذات أثر، فيما سيكشف المهرجان لاحقاً عن أفلام مسابقة الورش التي يتنافس عليها صانعات وصنّاع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان، وكذلك أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

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