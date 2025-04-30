ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور الجمهور في أحدث إطلالاتها من شوارع لندن، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص بلوك خيالي، ظهرت فيه مرتديةً قميصاً من الجينز كروب ذات أكمام قصيرة مع تنورة ضيقة من الجينز قصيرة، من دار ازياء JACQUEMUS وصل سعرها إلى 650 دولار، مع حذاء عالي ذات كعب عالي من دار ازياء givenchy وصل سعره إلى 3,950 دولار، و حقيبة يد من Chanel بسعر 10,000 دولار.
و من الناحية الجمالية تركت نور شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر خيالي لإطلالة نور الغندور الرائعة وجمالها يلفت الانظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.