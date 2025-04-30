سعر خيالي لإطلالة نور الغندور الرائعة وجمالها يلفت الانظار

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور الجمهور في أحدث إطلالاتها من شوارع لندن، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص بلوك خيالي، ظهرت فيه مرتديةً قميصاً من الجينز كروب ذات أكمام قصيرة مع تنورة ضيقة من الجينز قصيرة، من دار ازياء JACQUEMUS وصل سعرها إلى 650 دولار، مع حذاء عالي ذات كعب عالي من دار ازياء givenchy وصل سعره إلى 3,950 دولار، و حقيبة يد من Chanel بسعر 10,000 دولار.



و من الناحية الجمالية تركت نور شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.

