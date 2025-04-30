ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية داليدا خليل احدث اعمالها الفنية و هي اغنية تحمل إسم "عيب عليك"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "عيب عليك" من كلماتأريج ضو، ألحان أيمن قميحة، توزيع و ميكس و ماستر مارك عبد النور، أما الكليب فصور تحت إشراف المخرجين سيرج مجدلاني و أندي خولي.
موقع الخليج 365 تواجد في كواليس التصوير، إنتظروا منا اهم المقابلات.
و تقول الأغنية:
"بدي قلك ليك
ما تطلع هيك
وإذا قلبي بصرلو شي
بحط lلحق عليك
طيب شو المطلوب
قدامك عم دوب صار معلق فيك القلب
غير هالأسلوب
معلم من مين يا رايق
يا رايق إنت
مش عيب عليك تضايق
وتعذب بنت
معلم من مين يا رايق
يا رايق إنت
مش عيب عليك تضايق
وتعذب بنت
صار معلق فيك القلب
غير هالأسلوب
ولو قصدك شريف
اطلع عالخفيف
يلي معود ما بيتحمل
كيف إلي قلبو ضعيف ؟
قلبي بعدو ملكي
ومع غيرك ما بيحكي
وبعدو على ختم الشركة
ومتل الفل نضيف
ولو قصدك شريف
اطلع عالخفيف
يلي معود ما بيتحمل
كيف إلي قلبو ضعيف ؟
قلبي بعدو ملكي
ومع غيرك ما بيحكي
وبعدو على ختم الشركة
ومتل الفل نضيف
معلم من مين يا رايق
يا رايق إنت
مش عيب عليك تضايق
وتعذب بنت x2
صار معلق فيك القلب
غير هالأسلوب
بدي قلك ليك
ما تطلع هيك
بدي قلك ليك
ما تطلع هيك
وإذا قلبي بصرلو شي
بحط lلحق عليك
طيب شو المطلوب
قدامك عم دوب صار معلق فيك القلب
غير هالأسلوب
معلم من مين يا رايق
يا رايق إنت
مش عيب عليك تضايق
وتعذب بنت
صار معلق فيك القلب
غير هالأسلوب"
كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل تطرح أحدث أعمتالها.."عيب عليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.