داليدا خليل تطرح أحدث أعمتالها.."عيب عليك"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية داليدا خليل احدث اعمالها الفنية و هي اغنية تحمل إسم "عيب عليك"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "عيب عليك" من كلماتأريج ضو، ألحان أيمن قميحة، توزيع و ميكس و ماستر مارك عبد النور، أما الكليب فصور تحت إشراف المخرجين سيرج مجدلاني و أندي خولي.

موقع الخليج 365 تواجد في كواليس التصوير، إنتظروا منا اهم المقابلات.

و تقول الأغنية:

"بدي قلك ليك

ما تطلع هيك

وإذا قلبي بصرلو شي

بحط lلحق عليك

طيب شو المطلوب

قدامك عم دوب صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب

معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت

معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت

صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب

ولو قصدك شريف

اطلع عالخفيف

يلي معود ما بيتحمل

كيف إلي قلبو ضعيف ؟

قلبي بعدو ملكي

ومع غيرك ما بيحكي

وبعدو على ختم الشركة

ومتل الفل نضيف

ولو قصدك شريف

اطلع عالخفيف

يلي معود ما بيتحمل

كيف إلي قلبو ضعيف ؟

قلبي بعدو ملكي

ومع غيرك ما بيحكي

وبعدو على ختم الشركة

ومتل الفل نضيف



معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت x2

صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب



بدي قلك ليك

ما تطلع هيك

بدي قلك ليك

ما تطلع هيك

وإذا قلبي بصرلو شي

بحط lلحق عليك

طيب شو المطلوب

قدامك عم دوب صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب



معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت

صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب"