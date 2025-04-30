نيكول كيدمان تُكرَّم في مهرجان كان الـ78: “المرأة في الحركة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُكرّم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، النجمة العالمية نيكول كيدمان، بجائزة “المرأة في الحركة” Women in Motion، التي تُمنح بالشراكة بين مهرجان “كان” وشركة “كيرينغ”، احتفاءً بمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها في تعزيز دور المرأة في السينما.

ويُقام حفل تكريم كيدمان يوم 18 مايو 2025 ضمن فعاليات المهرجان الذي ينطلق بين 13 و24 من الشهر نفسه، في أمسية مخصصة للاحتفاء بعطائها الاستثنائي على الشاشة الكبيرة، وبالتزامها بتقديم قصص نسائية جريئة ومؤثرة.

وأكد بيان مهرجان كان أن نيكول كيدمان، البالغة من العمر 57 عامًا، جسّدت على مدار عقود أدوارًا صنعت فرقًا في تمثيل النساء في السينما العالمية، مضيفًا: “تُكرَّم كيدمان على جرأتها الفنية، وعلى وفائها بتعهّدها عام 2017 بالتعاون مع مخرجة جديدة كل 18 شهرًا، حيث تجاوزت هذا الوعد بتعاونها مع 19 مخرجة حتى الآن، من خلال شركتها الخاصة للإنتاج، ومبادراتها في دعم الرؤية النسائية خلف الكاميرا”.

ويُشار إلى أن هذه النسخة العاشرة من برنامج “المرأة في الحركة” تأتي لتسلّط الضوء على شخصية ملهمة جسّدت روح المبادرة والالتزام تجاه قضايا المرأة في الفن والمجتمع.

أما فنيًا، فتطل كيدمان خلال عام 2025 بعملين بارزين، أولهما فيلم الإثارة Holland، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان SXSW، وتؤدي فيه دور معلمة تكتشف سراً غامضاً عن زوجها، وتبدأ رحلة مليئة بالغموض والتحقيق. والثاني هو الموسم الثاني من Nine Perfect Strangers، حيث تُعيد تجسيد شخصية “ماشا”، وتنضم إلى فريق العمل أسماء جديدة مثل موراي بارتليت، كريستين بارانسكي، وهنري جولدينج.

وفي سياق التكريمات الرسمية أيضًا، أعلن مهرجان كان عن منحه النجم الأميركي روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله، في حفل الافتتاح، ليكون تتويجًا لمسيرته الطويلة والمُلهمة التي أسهمت في صياغة ملامح السينما العالمية.

وقال دي نيرو في كلمته للمهرجان: “لدي مشاعر قوية تجاه مهرجان كان. وبينما يفرّق بيننا الكثير في العالم، يجمعنا هذا المهرجان — رواة القصص، صنّاع الأفلام، المعجبون، والأصدقاء. إنه بمثابة عودة إلى المنزل”.