شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شمس الزناتي.. ريمون رمسيس يشترى حقوق فيلم عصابة حمادة وتوتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف ريمون رمسيس خلال الفترة الحالية على اختيار العناصر الفنية والأبطال لفيلمه الجديد "عصابة حمادة وتوتو"، الذي سيتم إعادة تصويره من جديد بعد شرائه لحقوق الفيلم خلال الفترة الماضية.

ويتكتم رمسيس بشدة حول تحضيرات فيلم عصابة حمادة وتوتو المقرر إعادة تصويره على غرار فيلم شمس الزناتي الذي من المقرر أن يستأنف تصويره مطلع يونيو القادم، ومن المقرر أن يختار طاقم العمل خلال الفترة الحالية، ليسير على نجاح الجزء الأول الذي قام ببطولته الزعيم عادل أمام والنجمة لبلبة وكتبه الراحل أحمد صالح وأخرجه محمد عبد العزيز.

فيلم شمس الزناتي الذي سيتم استئناف تصويره شهر يونيو القادم، هو من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وعمرو عبد الجليل ومصطفى غريب ونخبة من النجوم.