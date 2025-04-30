شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي من مهرجان مالمو: أنا صريح مع نفسى وفيلم صنع فى مصر ماعبجش الناس والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان مالمو للسينما العربية ندوة تكريم للنجم المصري أحمد حلمى ضمن فعاليات المهرجان في السويد، وأدار الندوة الناقد أحمد شوقي، بحضور محمد قبلاوي رئيس المهرجان، وعدد من النقاد والصحفيين والنجوم المشاركين في المهرجان.

وخلال الندوة قال أحمد حلمي، إنه لا يمكن إغفال جودة الأفلام التي تقدم في السينما، ويجب التفرقة بين تقديم عمل جيد لم يحقق نجاح أو تقديم عمل غير جيد.

وأضاف أحمد حلمي: "أنا صريح مع نفسي وفيلم صنع في مصر ماعجبش الناس ومجبش فلوس، ووقتها أحمد مكي كان لديه فيلم في السينمات وحقق نجاحا كبيرا"، مشيرا إلى أنه كان يهتم بحجم الإيرادات في بداية مشواره ولكنه حاليا أصبح تركيزه على ترك أفلام تعيش، مؤكدا أن هناك أعمالا منذ أيام علي الكسار وغيره لا يتذكر الجمهور حجم إيراداته، وربما لم ينجح الفيلم في السينما لكن عندما يعرض على التليفزيون نجلس لنشاهده بكل استمتاع. وأكمل أحمد حلمي أن معياره الحالي هل الفيلم بعد 10 سنوات الجمهور سيحب مشاهدته؟

وشهد حفل افتتاح المهرجان أن عرض الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوى. فيلم "أحلام عابرة" تم إنتاجه بشراكة بين فلسطين، السويد، السعودية، وفرنسا، يأخذنا فى رحلة سينمائية تمتد ليومٍ وليلة، حيث يسافر الفتى سامي، البالغ من العمر 12 عامًا، برفقة خاله وابنة خاله بحثًا عن حمامته الزاجلة المفقودة.

الرحلة تنطلق من مخيم لاجئين في الضفة الغربية، مرورًا بالعديد من المدن مثل بيت لحم، القدس القديمة، وحيفا، ليكشف الفيلم من خلال هذه الرحلة عبث الواقع وتأثيره على علاقة الشخص بوطنه وهويته.

مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.