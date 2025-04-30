شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يناقش "الذكاء الاصطناعى وصناعة السينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وصناعة السينما" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة.

شارك في الندوة عمروش بدر مخرج ومدير قسم أفلام الـ AI، ودكتور محمد المنوفي خبير البرمجيات، ومحمود أمين فنان بصري ومحرك، وسيف عبد الله مخرج ومصور وصانع أفلام AI، وأدار الندوة الكاتبة الصحفية والإعلامية منى حجاب.

وناقشت الندوة العديد من المحاور، أبرزها كيف أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا فاعلًا في كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة، للإخراج، وحتى التسويق.

وتحدث المشاركون حول أن الـ AI لا يلغي الإبداع، بل يعززه، مؤكدين ضرورة وجود ضوابط تحمي حقوق المبدعين في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما شهدت الندوة نقاشا مفتوحا وتفاعليا مع الجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال المتطور.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.