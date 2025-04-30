الأمير هاري يتوجه إلى لاس فيغاس لحضور فعالية مرتبطة بالأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 10:20 مساءً - الأمير هاري، دوق ساسكس، يستعد للسفر إلى لاس فيغاس، في 6 مايو، حيث سيشارك في حوار تُديره الدكتورة تيسي أوجو، الرئيسة التنفيذية لجائزة ديانا، المؤسسة الخيرية الوحيدة التي تحمل اسم الأميرة ديانا.

لماذا يُسافر الأمير هاري إلى لاس فيغاس؟

من المقرر أن يُطلق هذا الحدث مبادرة بعنوان "التعهد بالاستثمار" الخاصة بجائزة ديانا، والتي تحتفي بقادة المستقبل وتُلهم الشركات ذات الرؤى المستقبلية لدعم رسالتها.Embed from Getty Images

وستدير الدكتورة تيسي أوجو الحوار مع الأمير هاري، وشابين حائزين على جائزة الإرث من المنظمة، وهما؛ سيكندر "سوني" خان وكريستينا ويليامز.

يعمل خان في مجال الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، ويرأس أيضًا مشروع "باني"، وهي منظمة تدعم جهودًا إنسانية متنوعة في باكستان، بما في ذلك بناء أكثر من 20 ألف بئر.

أما بالنسبة لويليامز، فهو محامٍ من جامايكا، يدافع عن تمكين الشباب وتكافؤ فرص حصول الفئات المهمشة على التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وستركز المحادثة على "القيادة الشبابية وكيف يمكن لأصحاب العمل بشكل استباقي تمهيد مسارات للشباب للدخول والازدهار في مكان العمل".

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وأُسست جائزة ديانا عام 1999 على يد رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون. ومن بين الرعاة الحاليين رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، والسيدة جوليا صموئيل، والوزير الأول الأسكتلندي السابق جاك ماكونيل، وإستر رانتزن.

يُذكر أن الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام كلاهما من داعمي جائزة ديانا، وهي إحدى القضايا الخيرية القليلة التي لا يزالان يعلنان عن تضامنهما معها. ولا تزال هذه المنظمة، التي سُميت تكريمًا لوالدتهما الراحلة، صلة وصل نادرة في عملهما الخيري.

الأمير هاري يستعد لإحياء الذكرى الثلاثين لرحيل والدته

كشفت صحيفة "Dailymail" البريطانية عن مصادر مقربة لدوق ودوقة ساسكس، أنه عُرض على الأمير هاري وميغان ماركل عقدٌ جديد من نتفليكس لإنتاج فيلم وثائقي عن وفاة الأميرة ديانا، وإذا تمت الموافقة سيتم عرضه عام 2027، ويكون مكوّنًا من ثلاثة أجزاء؛ إحياءً للذكرى الثلاثين لوفاتها في حادث سيارة مأساوي في باريس.

كما صرّح مصدر مقرب: "الفكرة هي أن يكون مشروعًا فرديًا لهاري، بالإضافة إلى تقديمه وسرد أحداث المسلسل بنفسه، ليس فقط للحديث عن المرأة التي عرفها كأمّه، بل أيضًا لاستعراض دورها كرمزٍ اجتماعي وثقافي خالد لا يزال محبوبًا لدى الكثيرين حتى يومنا هذا".

وأضاف المصدر أنه على الرغم من عدم الاتفاق على أي شيء، إلا أن الحديث عن المسلسل يُدار بشكل إيجابي، وقد يراه الأمير هاري بمثابة خطوة نحو بناء جسور مع الأمير ويليام وبقية أفراد عائلته.

ويذكر أن الأمير هاري قد صرح في مقابلات سابقة بأنه يحرص على تكريم والدته في كل ما يفعله، وأنه "ابن أمه".

وكان قد ظهر هاري، إلى جانب شقيقه الأمير ويليام، في فيلمين وثائقيين منفصلين عن الأميرة ديانا، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لوفاتها عام 2017.

وكان قد عرض فيلم "ديانا، أمنا: حياتها وإرثها" مقابلات مع الأميرين، إلى جانب صور لم تُعرض من قبل، ولقطات أرشيفية، وأفلام منزلية من طفولة ديانا.

وركز الفيلم الوثائقي الآخر، "ديانا، 7 أيام"، على وفاتها وجنازتها، وتأثير ذلك على أقرب المقربين منها، وعلى الجمهور المفجوع. حقق كلا الفيلمين نجاحًا كبيرًا في نسب المشاهدة، وجذبا ملايين المشاهدين.

قد ترغبين في معرفة مدربة رقص الأميرة ديانا تروي أسراراً جديدة من حياة الأميرة الراحلة في مذكرات ستُصدر في هذا الموعد



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