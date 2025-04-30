وسام الفارس يعبر عن فخره بزوجته سارة أبي كنعان.. فما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 10:20 مساءً - خيم شعور بالفخر والسعادة على الفنان وسام الفارس، الذي بدا متأثراً بلحظة حملت له الكثير من المعاني، بمشاركة زوجته الفنانة سارة أبي كنعان كمقدمة لفعاليات مهرجان بيروت لسينما المرأة في نسخته الثامنة، والتي انطلقت يوم 27 أبريل الماضي، وتستمر حتى 3 مايو من الشهر القادم.

وسام الفارس يعبّر عن فخره بسارة أبي كنعان: "أنت تنتمين إلى المسرح"

ووثق "الفارس" شعوره تجاه زوجته بجملة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" حملت في طياتها معاني دافئة، مرفقاً صوراً له ولزوجته من حفل افتتاح مهرجان بيروت، وجاءت كالتالي: "أنا فخور بك جداً، أنت تنتمين إلى المسرح".

https://www.instagram.com/p/DJCVbl9NInh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJCVbl9NInh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJCVbl9NInh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة: دانييلا رحمة: تكريمي في مهرجان بيروت احتفاء بالمسؤولية الفنية والإنسانية

كيف كان ظهور وسام وزوجته سارة في دراما رمضان الماضي؟

وكان للثنائي وسام الفارس حضور طاغٍ في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بالدم"، وقدم وسام الفارس خلاله شخصية "مروان" فهو شاب اعتاد على أخذ الأموال من الأشخاص المحيطين بمكان سكنه من دون أن يقوم بردها، الأمر الذي جعل شقيقته "حنين"، مارلين نعمان، في ورطة كبيرة، خاصة عقب موافقته على زواجها من "سليمان مختار" مقابل إسقاط الأخير كل ديوان "مروان" لديه، وذلك في ظل رفض قاطع من شقيقته "حنين".

أما سارة أبي كنعان، فتواجدت في الدارما المصرية من خلال مسلسل "الشرنقة" فجسدت شخصية مديرة مكتب أحد أبرز رجال الأعمال، الذى يستعين بشركة المحاسبة التي يعمل فيها المحاسب حازم إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، للتهرب من الضرائب، ومع قصص التلاعب المالي ومحاولات تغطية الفساد، تتطور علاقتها بـ«حازم» بشكل كبير وتنشأ بينهما قصة حب من نوع غريب، ثم يحدث تطور كبير فى الأحداث.

https://www.instagram.com/p/DFszJs2MA3I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFszJs2MA3I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFszJs2MA3I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».