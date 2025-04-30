ريهام عبد الغفور تنهار من البكاء على الهواء

ميرنا وليد - بيروت - تأثرت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، خلال حديثها عن والدها الراحل أشرف عبد الغفور، ووجهت له رسالة لافتة.

وفي مقابلة لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" لم تتمالك ريهام دموعها، وقالت: "عملت كل الحاجات اللي كان بيحبني أعملها من قراءة، ومذاكرة، واجتهاد... وسبت الباقي على ربنا، وكان دايمًا بيقولي كدة، عملت كدة، وربنا كرمني... الحمد لله".

لترد عليها لميس قائلة: "إنتي عملتي أعظم ما عندك، وربنا وفقك".

كما تحدثت ريهام عن شخصيتها "هند" في مسلسل "ظلم المصطبة" وأكدت رضاها التام عن مصير الشخصية إذ تم قتلها، وقالت ريهام: "راضية عن نهاية هند في المشهد الأخير، لأن ده طبيعة الظلم ونهايته، ولو كانت عاشت، ماكانش هيبقى طبيعي بعد كل اللي شافته". وأضافت: "إحنا دلوقتي في زمن الستات بتتقتل فيه من أزواجها، بقى ده موضوع الساعة، فحسيت إن النهاية دي طبيعية وموضوعية".

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