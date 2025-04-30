سالم الهندي يزور مكتب مجموعة روتانا في القاهرة للاطلاع على سير العمل عن قرب

ميرنا وليد - بيروت - في إطار زيارته إلى مصر ، قام الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، بجولة تفقدية إلى مكتب المجموعة في القاهرة، وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأنشطة التشغيلية عن قرب.



رافقه خلال الزيارة كل من أكرم سليم، مدير فرع المجموعة في مصر، و أسامة رشدي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية وإدارة الأعمال، حيث قام بجولة داخل أقسام المكتب المختلفة، وتابع باهتمام أداء الفريق وجودة تنفيذ المشاريع الجارية.

وخلال هذه الجولة، أعرب سالم الهندي عن إعجابه بروح العمل والاحترافية التي لمسها لدى الموظفين، مشيدًا بالجهود المخلصة التي يبذلونها، ومستوى الالتزام العالي الذي ظهر واضحًا خلال متابعته المباشرة لسير العمل.

كما عقد سالم الهندي عدة اجتماعات ولقاءات مع أعضاء الفريق، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة روتانا للموسيقى في مصر باعتبارها نقطة ارتكاز استراتيجية للفن والموسيقى في القارة الإفريقية، مدعومة بموقع جغرافي فريد، وبيئة استثمارية محفزة، إلى جانب الموارد البشرية المؤهلة التي تمتلكها البلاد.

وفي ختام زيارته، شدد سالم الهندي على أهمية العلاقة المتينة بين المجموعة ومؤسسات الدولة المصرية، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء بين القطاع الخاص والجهات الوطنية في مصر.



