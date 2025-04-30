ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي مساء اليوم أولى أغنيات ألبومها الجديد "Hiba Tawaji live à l’Olympia"، بعنوان Savoir Aimer، وهو ديو استثنائي جمعها بأسطورة الأغنية الفرنسية فلوران باغني.

وقد أُدّيت الأغنية خلال الحفل التاريخي على مسرح الأولمبيا في باريس، حيث شكل ظهور باغني مفاجأة كبرى للجمهور، خاصة أنه كان قد أعلن أن عودته الفنية لن تكون قبل عام 2026.

هذا الديو الذي يُعد من أبرز لحظات الحفل لاقى تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الفرنسية، لا سيما أن Savoir Aimer تعتبر من أشهر أغاني فلوران باغني.

ألبوم "Hiba Tawaji live à l’Olympia"، الذي شارك فيه عدد من النجوم العالميين، يصدر في 29 أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحفل.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات العالمية التي تحققها طوجي، والتي كان من أبرزها أداؤها المؤثّر لـ Ave Maria من تأليف لوك بلاموندون وريتشارد كوتشانت، في إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام دو باريس، برفقة أوركسترا راديو فرنسا الفيلهارموني بقيادة المايسترو غوستافو دوداميل.



كانت هذه تفاصيل خبر على مسرح الأولمبيا.. هبة طوجي وفلوران باغني في ديو استثنائي "Savoir Aimer" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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