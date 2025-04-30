فارس إسكندر يتغزل بهذه الطريقة المميزة في اغنيته الجديدة "ڤويسات العالم x 2"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الشاعر والفنان اللبناني فارس إسكندر أحدث أغنياته بعنوان "Voicett El3alam x 2" أو "ڤويسات العالم x 2"، التي صورها في حفله الذي أقامه في عيد الفصح المجيد، و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "Voicett El3alam x 2" هي اغنية غزل عصري، من كلمات والحان وغناء فارس اسكندر، الفرقة الموسيقية بقيادة علي دهب، اما الكليب فصور تحت إشراف المخرج رامي بو طليع".

و تقول كلمات الاغنية:

بسمع ڤويسات العالم ضرب اتنين

وڤويسِك انتي كل ما خلص بعيدو

لو كنت دي جي بنقي ثانيتين

وبعمل صوتِك غنية بتنهيدو

وبسرقلِك كلمة حبيبي

من تمِك طلعت رهيبة

حتى وانا واقع بمصيبة

لازم رد عليكي رأساً

لازم رد عليكي

وإسمع هالصوت وهالبحة

المن راسي مش عم تتمحّى

إذا جيتي وزيرة صحة

الشعب كلو رح يتحسّن

طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً

في عالم حاكيينّي على الواتساب

مش رادد من ال 2009

إنتي تلفونِك دوا للأعصاب

ما فيي ما رد

برد بسرعة بسرعة