شائعة وفاة أحمد صلاح حسني تحدث ضجّة.. غائب عن الأضواء لا عن الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار اسم الفنان أحمد صلاح حسني جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة وفاته بشكل مفاجئ، ما تسبب بحالة من القلق بين محبيه وأصدقائه.

وسارع الفنان المصري إلى نفي تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، معبّرًا عن استيائه الشديد من ترويج مثل هذه الأخبار المغلوطة، مؤكدًا أنّها تُسبب الذعر والتوتر لعائلته، داعيًا إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار.

ويأتي تداول هذه الشائعة في ظل غياب أحمد صلاح حسني عن الساحة الفنية منذ أكثر من عام، حيث كانت آخر مشاركاته الدرامية في مسلسل “رحيل” مع النجمة ياسمين صبري، والذي عُرض في موسم رمضان 2025.

وينتظر حسني طرح فيلمه الجديد “أوسكار: عودة الماموث” في دور السينما ضمن موسم أفلام صيف 2025، بعد سلسلة من التأجيلات التي رافقت مراحل تصويره. الفيلم من بطولة هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، عزت زين، تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي، وتدور أحداثه حول تجربة علمية تعيد كائن الماموث العملاق إلى الحياة، لينمو في قلب القاهرة، وسط أجواء من المغامرة والخيال العلمي.

وكان من المقرر أن يُشارك أيضًا في مسلسل جديد مع النجمة هيفاء وهبي بعنوان “دهب”، لكن المشروع تأجل بشكل مفاجئ بسبب ضيق الوقت وتأخّر التحضيرات، رغم أنه كان مخططًا لعرضه ضمن موسم رمضان 2025.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لأحمد صلاح حسني كان كضيف شرف في فيلم “السرب”، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، نيللي كريم، ومحمد ممدوح.

ويواصل الفنان المصري الترقّب لعودته القوية إلى الساحة الفنية، وسط دعم جمهوره الذي يترقب أعماله القادمة.