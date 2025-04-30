من هونغ كونغ إلى العالم.. جاكي شان أسطورة السينما الصينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي عن منح النجم العالمي جاكي شان جائزة “إنجاز العمر” في دورته الـ78، تكريمًا لمسيرته الغنية بالنجاحات التي امتدت لعقود، وجعلت منه أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما العالمية.

جاكي شان، الذي وُلد في هونغ كونغ، بدأ رحلته الفنية في سبعينيات القرن الماضي وحقق نجاحًا لافتًا في السينما الصينية من خلال أفلام مزجت بين الكونغ فو والكوميديا، مثل Drunken Master وWheels on Meals، وسرعان ما تحوّل إلى رمز للسينما الآسيوية بفضل أسلوبه الفريد في الأداء الجسدي والمشاهد القتالية المصمّمة بعناية.

وقد شكّلت سلسلة Police Story محطة مفصلية في مشواره الفني، إذ ساهمت في ترسيخ شعبيته على مستوى آسيا، قبل أن ينتقل إلى السينما الأميركية في منتصف التسعينيات، حيث فتح له فيلم Rumble in the Bronx عام 1995 أبواب هوليوود على مصراعيها.

أعماله الأميركية، مثل سلسلة Rush Hour إلى جانب كريس تاكر، وسلسلة Shanghai Noon وShanghai Knights مع أوين ويلسون، قدّمت مزيجًا فريدًا من الأكشن والكوميديا بروح آسيوية، ما أكسبه قاعدة جماهيرية عالمية.

كما تميّز جاكي شان بقدرته على الانتقال بين الأنواع السينمائية، إذ لم يكتفِ بالأكشن والكوميديا، بل برع أيضاً في أدوار درامية قوية كما في Shinjuku Incident، The Foreigner، وRide On، ما أثبت أنه فنان شامل لا يقتصر على النمط الواحد.

وأشادت إدارة مهرجان لوكارنو بمسيرته، مؤكدة أنه كان نجمًا بارزًا في الصين قبل أن يُعرّف العالم على السينما الآسيوية، ليس فقط كممثل، بل كرمز ثقافي ساهم في تقريب المسافات بين الشرق والغرب من خلال الفن.

وبهذا التكريم، يُضاف إنجاز جديد إلى رصيد جاكي شان الذي لطالما شكل علامة فارقة في تاريخ السينما، بفكره الابتكاري وروحه الجريئة التي غيّرت شكل أفلام الحركة والكوميديا حول العالم.