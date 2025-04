مفاجأة “كانسيري”.. A Better Man في الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في دورة ناجحة لمهرجان “كانسيري” المتخصص بعالم المسلسلات، حصد مسلسل التشويق النفسي النرويجي “A Better Man – إيه بيتر مان” جائزة أفضل مسلسل طويل، فيما فاز العمل البلجيكي “Oh, Otto!” بجائزة أفضل مسلسل قصير، ليسجّل المهرجان حضوراً لافتاً للأعمال الأوروبية ذات الطابع الجريء والمختلف.

ويتناول مسلسل “إيه بيتر مان” قصة توم، وهو رجل نرويجي يختبئ خلف شاشته ليُمارس التهجم على النساء عبر الإنترنت باستخدام هوية مجهولة. لكن حياته تنقلب حين يتمكّن قراصنة معلوماتية من كشف هويته، فيلجأ إلى التنكر كامرأة هرباً من تداعيات أفعاله. العمل يقدّم حبكة نفسية عميقة حول الهوية والندم والتصالح مع الذات.

وإلى جانب الجائزة الكبرى، نال بطل العمل أندرس باسمو جائزة أفضل أداء تمثيلي، كما حصل المسلسل على جائزة تلاميذ المدارس الثانوية، مما يعكس تأثيره على مختلف الفئات العمرية.

وواصلت النرويج تألقها من خلال مسلسل “Neon Baby – نيبوبيبي”، الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو، بالإضافة إلى جائزة الأداء الجماعي الخاصة التي مُنحت لطاقم التمثيل كاملاً بفضل التماسك والأداء العفوي في عمل يمزج بين الدراما العائلية والكوميديا.

وفي فئة المسلسلات الوثائقية، أحرز الفيلم النرويجي “The Agent – The Life and Lies of My Father” الجائزة الكبرى، مؤكداً ريادة النرويج هذا العام في مختلف فئات المسابقة.

أما في فئة الأعمال القصيرة، فاختارت لجنة التحكيم برئاسة الكاتبة والممثلة الهولندية مارني بلوك المسلسل البلجيكي “Oh, Otto!”، الذي يتناول قضايا مجتمع المثليين في بروكسل بأسلوب إنساني وجريء.

ترأس لجنة تحكيم المسلسلات الدرامية المؤلف الموسيقي الأميركي جيف روسو، بعد اعتذار الممثل نورمان ريدوس عن الحضور، وضمّت اللجنة أسماء بارزة مثل الممثلتين الفرنسية لويز بورغوان والإسبانية لولا دويناس، ما أضفى على التقييم طابعاً دولياً تنوّعياً.