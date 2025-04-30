تامر حسني في حفلة من اختيارك.. نجم التجديد والابتكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة موسيقية غير مسبوقة، تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستقبال فعالية “ريد بُل چوك بوكس” لأول مرة على أرضها، وذلك بمشاركة النجم العربي تامر حسني، في أمسية استثنائية تُقام يوم 23 مايو في تاج سيتي، وتعد بأن تكون علامة فارقة في تاريخ العروض الحية في مصر والعالم العربي.

تامر حسني، المعروف بكونه أحد أكثر الفنانين تجديداً وتطويراً في المشهد الموسيقي، لا يكتفي بتقديم حفلات تقليدية، بل يسعى دائماً إلى كسر القواعد وتقديم تجارب سمعية وبصرية مبتكرة، تجعله دائماً في الصدارة. ومن خلال مشاركته في “ريد بُل چوك بوكس”، يثبت مجددًا ريادته في تقديم مفهوم مختلف للحفل الغنائي، حيث يعيد تقديم أرشيفه الغنائي الناجح بتوزيعات موسيقية جديدة، كأن الجمهور يسمع هذه الأغاني للمرة الأولى.

وللمرة الأولى، سيكون الجمهور هو المحرّك الأساسي لهذه الليلة، إذ سيتاح له التصويت واختيار قائمة الأغاني التي يرغب بسماعها، في تفاعل مباشر يُرسّخ مفهوم الحفلات التشاركية، ويمنح الحضور تجربة شخصية وخاصة مع نجمهم المفضل.

هذا الحدث يُعتبر تتويجاً لمسيرة تامر حسني الذي لطالما كان سبّاقاً في المزج بين الفن والتقنيات الحديثة، سواء في كليباته، حفلاته، أو حتى مشاريعه السينمائية، ليؤكد مرة أخرى أنه ليس مجرد فنان، بل حالة فنية متكاملة تتحرك دائماً نحو المستقبل.

التذاكر متوفرة حالياً عبر هذا الرابط، والحضور مدعوون لأن يكونوا جزءاً من تجربة موسيقية لا تتكرر، تقودها موهبة لا تُشبه سواها.