فضل شاكر يفتح جراحه في “يا غايب”.. وتوضيح قانوني بعد التفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق الوثائقي “يا غايب” الذي يُعرض على منصة “شاهد” تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، إذ سلّط الضوء على محطات مؤلمة من حياة النجم اللبناني فضل شاكر، وامتدّ على مدار 9 حلقات وثّقت مراحل طفولته القاسية ورحلته الفنية والعائلية.

وفي شهادة مؤثرة، روى فضل شاكر تفاصيل معاناته في الطفولة، مشيراً إلى أنه دخل دار رعاية الأيتام بعمر السابعة بسبب الفقر، رغم بقاء إخوته في المنزل. وأكد أن هذا الشعور بالتخلي من أقرب الناس ترك أثراً نفسياً عميقاً يفوق قسوة الفقر نفسه، ولا يزال يرافقه حتى اليوم.

وتطرّق في حديثه إلى بداياته الفنية، كاشفاً أنه اكتشف موهبته في الغناء في سن الـ15، وبدأ بإحياء الحفلات والأعراس الصغيرة، ما منحه استقلالاً مادياً بسيطاً في سن مبكرة.

كما تحدّث شاكر عن قصة حبه لزوجته نادية، التي التقاها في إحدى الحفلات وتزوجها رغم كل المعوقات، مؤكداً أنها شكّلت نقطة التحول في حياته، وساهمت في مسيرته الفنية والعائلية. وعبّر عن حرصه الشديد على ألا يعيش أولاده التجربة القاسية ذاتها التي مر بها.

وبعد عرض الوثائقي، كتب فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على “إكس”: “مجدداً، شكراً من القلب لكل من تابع ويتابع الحلقات ولكل المتعاطفين مع قضيتي إن برسالة أو تعليق أو فيديو…”، مؤكداً في المقابل أن بعض المحللين ووسائل الإعلام يتناقلون معلومات “مغلوطة ومشوّهة” لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وأشار شاكر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة قانونياً ضد كل من يضلّل الرأي العام، داعياً إلى مراجعة شخصه أو نجله محمد أو الممثل القانوني المعني في حال أي أمر يخص ملفاته الشخصية أو العائلية.