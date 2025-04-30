شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن وليد سعد ينشر صورته مع زوجته ويعلق: زوجتى الأولى والوحيدة والان مع تفاصيل الخبر

نشر الملحن وليد سعد على صفحة التواصل الاجتماعى الإنستجرام صورة تجمعه مع زوجته وعلق قائلا: "أول وآخر حب فى حياتى زوجتى الأولى والوحيدة فى عمرى كله، وعمر ما كان ليا زوجة غيرها فاطمة رزقى الحلو من الدنيا وأمانى واطمئنانى بوجودها جانبى، وش السعد والخير عليا اللى مهما قولت فيها من حاجات حلوة مش هيخلص الكلام عنها، ربنا يبارك لى فى عمرك ويخليكى ليا يارب يا ست الستات كلهم".

من ناحية أخرى يحضر الملحن وليد سعد أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى.

وطرح مؤخرا الملحن والمطرب وليد سعد أغنيته التي تحمل اسم "اللي فارق فارق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزبع مهيب سليط، وتنتمى إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، وهي عودة قوية له إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من ورده وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.