شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا ينتهى من تصوير أول أفلامه بعنوان اتجاه واحد والان مع تفاصيل الخبر

انتهى أبطال وصناع فيلم اتجاه واحد من تصوير مشاهده، وهو من بطولة حسنى شتا وهايدى رفعت وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الفنان حسنى شتا خلال أحداث الفيلم، شخصية رسام يدعى آدم وتربطه علاقة وطيدة مع عائلته، لكن تنقلب حياته فجأة رأسًا على عقب، وتأخذه فى مسار آخر، بعد تعرضه لصدمة كبيرة ويصطدم بأنه لا يواجه سوى نفسه، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار من السايكو دراما.

فيلم اتجاه واحد من بطولة حسني شتا، هايدي رفعت، معتز السويفي، تامر فرج، احمد محارب دوجلاس، عمرو عاكف لبنى عزت، ناردين عبد السلام، طارق النهري، ومن تأليف عبد الرحمن فتحي، إخراج حسن حجازي، مدير تصوير مروان القاضي و مينا مرزوق، مهندس ديكور محمد حاتم، منتج فني أحمد عادل بالإضافة لعدد من الأطفال وهم غزل أبو شادي وكنزي أسامة وحمزة ياسر، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



فيلم اتجاه واحد



انتهاء تصوير فيلم اتجاه واحد



