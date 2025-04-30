شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين ومحمد على رزق يدعمان جان رامز بعد تعرضه للإيذاء النفسي والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الطفل الفنان جان رامز لحملة من العنف الالكترونى والتحريض على ايذائه نفسياً من قبل بعض المتابعين على موقع فيس بوك تزامنًا مع قضية الطفل ياسين التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك لمجرد كتابة جان رامز منشور يعبر فيه عن فرحته بالحصول على إجازة من المدرسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولاقت تعليقات المتابعين على منشور الطفل جان رامز غضب العديد من صناع الفن الذين تفاعلوا من الأمر، حيث كتب المؤلف عمرو محمود ياسين على حسابه بموقع فيس بوك:"يا جماعه احنا في كارثه كمية الناس غير الأسوياء حوالينا مرعبة التعليقات مفزعة وبتورينا حجم المصيبة اللي فيها المجتمع.

فيما كتب الفنان محمد على رزق على حسابه بموقع فيس بوك ايضاً:"أنا لو مكان باباه والله أروح أعمل محضر و أسجنهم كلهم….غطا بلاعه وإتفتح والإسم سوشيال ميديا"، إضافة إلى حصول جان رامز على دعم كبير من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الذين حرصوا على انتقاد التعليقات التى جاءت على منشوره.

الطفل جان رامز شارك فى العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الآخيرة، آخرها مسلسل المعلم الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2024، وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



عمرو محمود ياسين