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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين ومحمد على رزق يدعمان جان رامز بعد تعرضه للإيذاء النفسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 30 أبريل 2025 04:47 م
تعرض الطفل الفنان جان رامز لحملة من العنف الالكترونى والتحريض على ايذائه نفسياً من قبل بعض المتابعين على موقع فيس بوك تزامنًا مع قضية الطفل ياسين التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك لمجرد كتابة جان رامز منشور يعبر فيه عن فرحته بالحصول على إجازة من المدرسة بسبب سوء الأحوال الجوية.
ولاقت تعليقات المتابعين على منشور الطفل جان رامز غضب العديد من صناع الفن الذين تفاعلوا من الأمر، حيث كتب المؤلف عمرو محمود ياسين على حسابه بموقع فيس بوك:"يا جماعه احنا في كارثه كمية الناس غير الأسوياء حوالينا مرعبة التعليقات مفزعة وبتورينا حجم المصيبة اللي فيها المجتمع.
فيما كتب الفنان محمد على رزق على حسابه بموقع فيس بوك ايضاً:"أنا لو مكان باباه والله أروح أعمل محضر و أسجنهم كلهم….غطا بلاعه وإتفتح والإسم سوشيال ميديا"، إضافة إلى حصول جان رامز على دعم كبير من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الذين حرصوا على انتقاد التعليقات التى جاءت على منشوره.
عمرو محمود ياسين
محمد على رزق
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