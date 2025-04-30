شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم كاتب فيلم Top Gun: Maverick يرفع دعوى قضائية بشأن حق كتابة السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع ابن عم كاتب فيلم Top Gun: Maverick دعوى قضائية ضد شركة باراماونت بيكتشرز بشأن حقوق كتابة السيناريو، حيث زعم شون جراى أنه كتب مشاهد رئيسية في فيلم 2022 بعد أن استعان به كاتب السيناريو إريك وارن سينجر والمخرج جوزيف كوسينسكي في صياغة قصة الجزء الثاني.

ويطالب جراى بحصة من أرباح الفيلم كمؤلف مشارك، أو، بديل، وبتعويضات غير محددة عن انتهاك حقوق النشر، وفقًا لدعوى قضائية رفعها في محكمة اتحادية في نيويورك (عبر Hollywood Reporter).

ويزعم جراى أن سينجر، بعد أن تعاقدت معه باراماونت بيكتشرز لكتابة سيناريو الفيلم كعمل مُعدّ خصيصًا له، تواصل معه في عام 2017 للمشاركة في كتابته بناءً على طلب كوسينسكي.

على مدار الأشهر الخمسة التالية، زعم جراى أنه شارك بفعالية في اجتماعات كتابة القصة و"كتب مشاهد رئيسية" لمشاهد أكشن مهمة، وفقًا للدعوى، بما في ذلك مشهد مبكر يدفع فيه مافريك، الذي يؤدي دوره توم كروز، طائرة مقاتلة نموذجية عالية التقنية إلى أقصى حدودها، ومشهد آخر يتفوق فيه مرارًا وتكرارًا على الطيارين خلال تمرين تدريبي، وينتهي بمناوشة جوية مع أحد المتدربين، ويُقال إن الدعوى تتضمن ملفات مؤرخة ورسائل بريد إلكتروني توثق كتابته للمشاهد.

يجادل جراى بأنه شارك في تأليف السيناريو لأنه لم يتوصل قط إلى اتفاق عمل مُؤجر، وهو ما يحكم علاقة العمل بين شركة الإنتاج والكاتب ويمنحها حقوق الطبع والنشر للنص، مع شركة باراماونت، على عكس كتاب آخرين في الفيلم، بمن فيهم سينجر، وإريك كروجر، وكريستوفر ماكواري، وبيتر كريج، وجاستن ماركس.

كما يدعي أنه لم يُبرم أي عقد مكتوب بخصوص عمله في فيلم Top Gun: Maverick، وتسعى الدعوى القضائية إلى حصول جراى على فضل كتابة السيناريو، وأن تُشركه باراماونت في جهود التسويق والأعمال المتعلقة بالفيلم مستقبلًا، بالإضافة إلى حصة من الأرباح. في حال رفضت المحكمة إصدار مثل هذا الأمر، سيطالب جراى بتعويض عن انتهاك حقوق النشر وتعويضات غير محددة.