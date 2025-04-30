شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام موسى: معرض شيء من السحر مستلهم من كلمات الناقد الراحل مجدي الطيب والان مع تفاصيل الخبر

يقدم مدير التصوير السينمائي عبد السلام موسى معرضه الفني "شيء من السحر" والذي يقام ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للصورة وبتنسيق الفنانة البصرية والمخرجة السينمائية هالة القوصي والشريكة الدائمة لعبدالسلام موسى في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "شرق ١٢" والذي شارك في نصف شهر المخرجين في الدورة ٧٧ من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويعد "شيء من السحر" هو المعرض الفني المنفرد الأول لعبد السلام موسى بعد مشاركته في العديد من المعارض مع عدد من مديري التصوير والمصورين، وهو له بصمة واضحة من خلال الأعمال التي شارك فيها مثل "موجة حارة" و"إمبراطورية ميم"، و"هرج ومرج" و"مصور قتيل"، "ولد وبنت" و "أفراح القبة" و"ضي" و"الجريمة" و"زهرة الصبار".



وأشار عبدالسلام موسى إلى أن اسم المعرض "شيء من السحر "جاء بالاتفاق مع شريكته المخرجة هالة القوصي والذي استلهماه من كلمات الناقد الكبير الراحل مجدي الطيب ليعكس التجربة الاستثنائية التي سيجد زائر المعرض نفسه داخلها؛ فمن خلال ثلاث شاشات وتسع سماعات تستعرض بشكل متزامن شريط سينمائي يقدم شخصيات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية خارج سياقها المعتاد؛ ما يخلق لدى المشاهد تجربة درامية متفردة وحالة فنية مختلفة.



ووصفت المخرجة هالة القوصي المعرض قائلة أن فكرة المعرض انطلقت من كلمات الناقد الكبير الراحل مجدي الطيب: "استبدل عبدالسلام الكاميرا بعصا سحرية محولا الشاشة الكبيرة أو الصغيرة إلي عالم مشحون بالسحر والجمال والرهبة"