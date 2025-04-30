شكرا لقرائتكم خبر عن الصفا الثانوية بنات بطولة على ربيع يقترب من 20 مليون جنيه فى 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الصفا ثانوية بنات بطولة الفنان على ربيع، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 72 ألف جنيه، ليصل إجمالي كما حققه العمل منذ طرحه في السينمات 19 مليونًا و716 ألف جنيه.

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وقدم على ربيع آخر أعماله فى السينما، فيلم "عالماشى" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وشارك في بطولته كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم "عالماشى" دارت أحداثه حول هادي هادي عبد الهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.



