سمر عبد العزيز.. صوت يلامس الروح وأدوار تخلد في الذاكرة

بدايات المشوار الفني

الانتقال إلى التمثيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 08:55 مساءً - رحلت الفنانة السوريةاليوم الأربعاء 30 أبريل عن عالمنا عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد صراعٍ مع مرض السرطان ‏ومضاعفاته الصحية، لتنهي مسيرةً فنية وإنسانية حافلة بالتحدي والإبداع.‏وُلدتفي مدينة حلب بسوريا عام 1973، وسط عائلة فنية؛ فوالدها الشاعر نظمي عبد العزيز غرس فيها حب اللغة ‏والفن، بينما شاركت شقيقتها ريم عبد العزيز نفس المسار الفني.‏وبدأت سمر مشوارها الفني كمطربة تمتلك صوتًا دافئًا ميزها عن غيرها، حيث شاركت في مهرجان الأغنية السورية، وقدمت مجموعةً ‏من الأغنيات التي أصبحت جزءًا من التراث الشعبي السوري، مثل أغنية ‏"يسعد لي هالمسا" والتي عبّرت من خلالها عن الحنين إلى ‏الأمسيات الحلبية الهادئة، وأغنية ‏"تعلمنا" والتي من خلال كلماتها البسيطة وعاطفتها الجياشة جعلتها تتردد في الأفراح والمناسبات، أغنية ‏‏"زهرة الأماني" و"كتبوني" والتي مزجت بين الطرب الشعبي والحديث، مع إيقاعات تتناغم مع الإحساس الإنساني.كما أصدرت ألبومًا غنائيًا بعنوان "أحلامي"، وسجلت أغاني خاصة بالإذاعة مثل "يا ولف صبرك علي" و"أبو حلب"، مما أكد تنوعها ‏الفني وقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية، خاصةً بعد تعاونها مع الفنان اللبناني عازار حبيب في ألبومٍ جمع اللهجة اللبنانية بالسورية.انتقلت، ببراعة من الغناء إلى التمثيل، حيث شاركت في عشرات الأعمال الدرامية التي جسدت من خلالها شخصياتٍ تعكس واقع ‏المرأة السورية بكل تناقضاته مثل شخصية "وداد" في مسلسل ‏"باب الحارة" وهي أحد أشهر أدوارها، حيث جسدت امرأةً قويةً في ‏المجتمع الذكوري للحارة الشامية، وشاركت في الجزء العاشر من المسلسل عام 2019‏.أما في مسلسل "هولاكو" (2002)، قدمت دورًا يعكس معاناة المرأة تحت وطأة الحروب، بينما جسدت في مسلسل "أنشودة المطر" ‏‏(2003) شخصية امرأةً تكافح من أجل الحب والكرامة.وجاءت آخر أعمالها قبل رحيلها من خلال المشاركة في بطولة مسلسل "ليالي روكسي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان ‏‏2025 إلى جانب نجوم مثل منى واصف ، أيمن زيدان و سلاف فوخراجي مما أضاف لمسةً دراميةً مؤثرة لمسيرتها.رغم رحيلها، تبقى أعمالشاهدةً على إبداعٍ نادر حيث كانت قادرةً على تحويل الألم الشخصي إلى فنٍّ مؤثر، سواء عبر ‏أغانيها التي لا تزال تُعاد، أو أدوارها التي أصبحت مرجعًا للدراما الواقعية.‏يمكنك قراءة.. الخريطة الدرامية للأعمال السورية واللبنانية في موسم رمضان 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».