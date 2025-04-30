سماء بلا أرض فيلم افتتاح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي

فيلم "سماء بلا أرض"

أبطال فيلم "سماء بلا أرض"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 08:55 مساءً - يفتتح فيلم "" للمخرجة المتوّجة بالجوائز أريج السحيري، مسابقة نظرة ما، التي ينافس فيها بالدورة الـ78 من(13- 24 مايو) حيث يشهد عرضه العالمي الأول، وذلك يوم الأربعاء 14 مايو الساعة 7 مساءً عقب الافتتاح مباشرةً.فيلم ""، من إخراج أريج السحيري، وشاركت في تأليفه مع آنا سينيك، ومليكة سيسيل لوات. وإنتاجه مع ديدار دومهري، وهو ثاني أفلامها الروائية.يتتبع الفيلم ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة، تعيش في تونس. يصبح منزلها ملاذاً لناني، الأم الشابة التي تسعى لمستقبل أفضل، وجولي، الطالبة الشجاعة التي تحمل آمال عائلتها. يُشكّل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحدياً لروح التضامن لديهما في مُناخ اجتماعي متوتر؛ كاشفاً عن هشاشتهما وقوتهما.يستكشف سماء بلا أرض، التوتر والتآزر اللذين ينشآن في أوقات الأزمات. وهو مستوحًى من أحداث حقيقية وقعت في تونس في فبراير، عندما استُهدف المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى بعنف في وسائل الإعلام وفي الشوارع. وقد أجج الخطاب السياسي الملتهب موجةً من العداء، أدّت إلى اعتقالات تعسفية وطرد.يمكنك قراءة.. قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في مهرجان كان 2025الفيلم من بطولة: آيسا مايغا، وليتيسيا كي، وديبورا ناني، والممثل التونسي محمد جرايا. وتصوير فريدا مرزوق، المصورة السينمائية الفرنسية التونسية التي سبق لها العمل مع السحيري في فيلم "تحت الشجرة"، وعملت مع عبد اللطيف كشيش في ألعاب الحب والصدفة وحياة أديل، وشاركت في جميع أفلام جون ويك. وتتولى MAD Distribution توزيعه في العالم العربي.

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