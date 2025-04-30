مهرجان كان السينمائي 2025 يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة Immersive

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 08:55 مساءً - أعلن منذ قليل مهرجان كان السينمائي الدولي عن لجنة تحكيم مسابقة Immersive، والتي سوف يرأسها المصمم الفرنسي لوك جاكيه. وتنعقد فعاليات المسابقة في الفترة من 14 إلى 23 مايو 2025، كما ستمنح الجائزة الكبرى يوم 22 مايو.

لجنة تحكيم مسابقة Immersive

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تضم لجنة تحكيم مسابقة Immersive أسماء شهيرة من رواد السينما وهم؛ الفنانة الأمريكية لوري أندرسون، والكاتبة الفرنسية تانيا دو مونتان، والمخرجة البريطانية مارثا فينيس، ومصمم ألعاب الفيديو الياباني تتسويا ميزوجوتشي.

وتتضمن المسابقة عرض 16 عمل من 9 دول مختلفة، يتنافسون رسميًا على جائزة "أفضل عمل"، كما سيتم عرض عملين خارج إطار المنافسة.

يُذكر أن هذه النسخة الثانية للمسابقة على التوالي، حيث أطلقت لأول مرة عام 2024، والتي تحتفي بالتقنيات الحديثة في عالم السينما، من الصوت والضوء والذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي، كما تجمع الأعمال المشاركة هذا العام بين الخيال والواقع، وعلاقة البشر بالتكنولوجيا، وطفرة الـ AI وتداخلها في عالم السينما.

قد ترغبين في معرفة.. تعرفوا على لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2025

لجنة تحكيم "نظرة ما"

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كما قد أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي، عن لجنة تحكيم قسم "نظرة ما" بالدورة الـ78 المقرر انطلاقها يوم 13 مايو المقبل حتى يوم 24، والتي سوف تترأسها المخرجة البريطانية الشهيرة وكاتبة السيناريو والمصورة السينمائية مولي مانينغ ووكر Molly Manning Walker.

وبجانب رئيسة اللجنة مولي مانينغ ، ستنضم إليها المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية السويسرية لويز كورفوازييه، والكرواتية فانيا كالودجيرسيك، مديرة مهرجان روتردام السينمائي الدولي، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الإيطالي روبرتو مينرفيني، والممثل الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت، وسيتولون مسؤولية منح جوائز قسم "نظرة ما"، الذي يعرض أفلاماً فنية واستكشافية لمخرجين شباب.

ويذكر أن هذا العام، تم اختيار 20 فيلماً، من بينها تسعة أفلام أولى، ويفتتح فيلم "السماء الموعودة" للمخرجة التونسية إريج السحيري قسم نظرة ما يوم الأربعاء 14 مايو 2025.

وكان قد فاز في عام 2024، فيلم "الكلب الأسود" للمخرج غوان هو، بجائزة "نظرة ما" التي منحتها لجنة التحكيم برئاسة كزافييه دولان.

وعلقت مولي مانينغ ووكر عن ترَؤّسها اللجنة قائلة: "يشرفني كثيراً العودة إلى كان كرئيسة لجنة تحكيم (نظرة ما)، سيظل هذا الاختيار خالداً في قلبي، لقد غيّرت مشاركتي فيه عالمي حقاً، أتطلع بشوق لاكتشاف الأفلام التي تُشكّل جوهر السينما الجديدة".

وتابعت قائلة: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، أشعر بأن السينما مفتاحٌ لجمعنا معاً، وتمكيننا من الشعور والتواصل مع بعضنا البعض، للهروب من الواقع، والتساؤل، والتعرف إلى بعضنا البعض، أنا متحمسة لخوض هذه الرحلة مع أعضاء لجنة التحكيم الآخرين، فأنا أعلم أنها ستكون مغامرةً رائعةً للهروب إلى عوالم صانعي الأفلام".



إليكِ هذ الخبر بعد اختيارها رئيسة لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية بـ مهرجان كان 2025: نظرة على سينما أليس روهرواشر



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