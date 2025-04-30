أحلام تشيد بأداء باميلا الكيك في آسر وتتساءل عن سر رشاقتها

أحلام الشامسي: "باميلا الكيك ممثلة عظيمة"

سكرين شوت من ستوري حساب باميلا الكيك على إنستغرام

هكذا تظهر باميلا الكيك في مسلسل "آسر"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 08:55 مساءً - أبدتلفنانة الإماراتيةإعجابها الشديد بالأداء الذي تقدّمه الفنانة اللبنانيةفي مسلسل ""، وهو النسخة المعرّبة من المسلسل التركي "إيزيل".وجاءت إشادة "أحلام" بـ"باميلا"، من خلال مقطع فيديو حرَصت الأخيرة على نشره عبْر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها على "إنستغرام".ووصفت من خلاله أحلام النجمة باميلا الكيك بالممثلة العظيمة؛ لافتة إلى أن العالم العربي محظوظ بوجود مثل هذه الفنانة، ولاسيّما لبنان؛ باعتباره وطنها الأم. مكملة: "باميلا الكيك ممثلة عظيمة، يا بخت لبنان والعالم العربي بها. لبنان ولّادة، مستحيل أفوّت لها مسلسل هي وباسل خياط".وتساءلت: "الشامسي" من خلال الفيديو عن السر وراء رشاقة باميلا؛ خاصة وأن الكثير من متابعي هذا العمل أبدوا إعجابهم برشاقتها.واستطردت قائلة: "إيه سرّ الرجيم، إيه نوعية الدايت، كلّ يوم بتزيدي جمال، أنا بالكتير بنزل 5 كيلو".يمكنكِ قراءة باميلا الكيك: نادين نجيم تخاف مني وهناك الكثير من الأسراروتظهر الفنانة باميلا الكيك خلال أحداث مسلسل "آسر" بشخصية حياة، التي تشبه الحياة نفسها بكلّ تقلباتها وصعودها وهبوطها، واللافت لهذه هو الخط الدرامي الذي يربطها ببطل العمل باسل خياط، ويتخلله شد وجذب في علاقتهما.ينتمي مسلسل "آسر" إلى الدراما التشويقية، ويتناول قصّة ثلاثة أصدقاء تتحول علاقتهم إلى صراع. ويضم العمل مجموعة من الممثلين، منهم: باسل خياط، باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، لجين إسماعيل، نادين خوري، مجدي مشموشي، عباس النوري، وزهير عبد الكريم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».