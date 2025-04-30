Hacker يخترق حياة نجوى كرم ويحصل على معلومات عن ألبومها القادم

ميرنا وليد - بيروت - شارك حساب نجوى كرم على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ، ظهر فيه الرجل المقنع الذي ظهر في عدة مقاطع في الايام الاخيرة، و هو يراقب إجتماع مغلق لـ نجوى من خلال كمرات المراقبة التي إخترقها، و يقول أنه حصل على كل المعلومات الخاصة بألبوها المنتظر و سيكشف عنها قريباً.
و كتب تحت المنشور: "قل مرحباً للكاميرا، أهلاً بكم في برنامجي".
يذكر أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تواصل إشعال حماس متابعيها لما تحضر له، وقد نشرت عبر حسابها الخاص، مقطع فيديو ظهر فيه رجل مُقنّع إنتزع الـ CD الملصق على الحائط، تاركاً وراءه الشريط اللاصق على شكل رقم 1، ليتساءل الجمهور إن كانت نجوى كرم ستطرح ألبومها الجديد يوم 1 أيار.
وعلقت نجوى على المنشور بالقول: "ما حصل لم يكن صدفة".
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