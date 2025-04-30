بين ستايل الجبسي واللاتن.. إليكم أغنية محمد زعفراني الجديدة "بنفتكر حكايات"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد زعفراني أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بنفتكر حكايات"، وذلك عبر فيديو كليب على يوتيوب.

أغنية "بنفتكر حكايات" جاءت باللهجة المصرية، وقدم زعفراني من خلالها مزيجًا موسيقيًا فريدًا يجمع بين أسلوبي الجبسي واللاتن، حيث تناولت الكلمات موضوع الفراق بين حبيبين، مسلطة الضوء على المشاعر التي تلي الانفصال.

جرى تصوير الكليب تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي، وتمكّن من تجسيد أجواء الأغنية بشكل بصري مميز، إذ ارتكز السيناريو على لقاء مفاجئ بين شخصين جمعتهما قصة حب سابقة، وما تبعه من مشاعر الندم والحنين.

الأغنية من كلمات أسامة أنور، وألحان وتوزيع محمد زعفراني، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.



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