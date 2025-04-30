رفاييل جبّور يطلق “أوّل نظرة” وهكذا وثّق لحظة عرض زواج حقيقيّة

أطلق الفنان اللبنانيّ رفاييل جبّور أغنية جديدة بعنوان “أوّل نظرة” من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي لجورج قسّيس وذلك عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” والمنصّات الرّقميّة كافّةً.

بهذه المناسبة، نشر رفاييل عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطعًا من الفيديو كليب المصوّر بأسلوب عفويّ الّذي يوثّق لحظة عرض زواج “بروبوزال” بين حبيبَين، مشيرًا إلى أنّ التّصوير تمّ من القلب إلى القلب وبعفويّة كبيرة من الحضور دون أيّة تجهيزات إضافيّة بهدف مشاركة هذا الحدث المؤثّر.

كما أكّد “جبور”، أنّه أراد أن يطلق “أوّل نظرة” من خلال حدث حقيقيّ مع أناس حقيقيّين وقصّة وردود فعل واقعيّة، مشيرًا إلى أنّ هذه المغامرة كانت جريئة، لكنّها تستحق المخاطرة.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الأغنية باللهجة اللبنانيّة، تتميّز بكلماتها الحسّاسة وإيقاعها الرّومنسيّ، ما يجعلها مثاليّة لعروض الزّواج ومناسبات الخطوبة وحفلات الزّفاف.

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يقول مطلع الأغنية: “من اللحظة لشفتك فيها كل إحساسي عم يتغيّر عيوني وين بخبّيها من عيونك ما بقدر.. جنّيت، حسّيت، حبّيت من أوّل نظرة تمنّيت يا ريت لو بس بتزبط هالمرّة”.