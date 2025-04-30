رحيل الفنانة السورّية سمر عبد العزيز عن عمر ناهز ٥٢ عامًا

توفيت الفنّانة والممثّلة السوريّة سمر عبد العزيز عن عمر ناهز الاثنين والخمسين عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السّرطان ومضاعفاته الّتي أدّت تدهور حالتها الصّحّيّة.

وأعلنت نقابة الفنّانين السّوريّين، اليوم الأربعاء الثّلاثين من أبريل/نيسان نبأ الوفاة، مشيرةً إلى أنّ تفاصيل التّشييع ستُعلن لاحقًا، بينما نعى الرّاحلة عدد كبير من الفنّانين، أبرزهم الممثّلات سلاف فواخرجي، شكران مرتجى وأمل عرفة وغيرهن، متوجّهين بالتّعازي إلى شقيقتها الممثّلة ريم عبد العزيز.

وكانت الرّاحلة قد أعلنت في ٢٠٢١ عن إصابتها بسرطان الثّدي، بعد أزمة نفسيّة وعاطفيّة إثر طلاقها السّريع من المخرج محمّد معروف..

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ثم ما لبست مضاعفات المرض وأن أثرت في كبدها رغم إعلان شفائها في العام ٢٠٢٣.

شاركت سمر عبد العزيز في العديد من الأعمال الدّراميّة السّوريّة كما اشتهرت كمغنّية قبل أن تتجه إلى التّمثيل.