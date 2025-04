خلاف بلايك ليفلي وتايلور سويفت يتفاعل وحبيب الأخيرة بتصرّف صادم

في تحوّل مفاجئ للأحداث يمزج بين الثّقافة الشّعبيّة ودوري كرة القدم الأميركيّ، أفادت التّقارير أنّ نجم فريق كانسس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي ألغى متابعة الممثّل رايان رينولدز على موقع إنستغرام.

وأثارت هذه الخطوة تكهّنات بوجود خلاف أعمق، مرتبط بالتّوتّر المتزايد بين شريكة كيلسي، تايلور سويفت، وزوجة رينولدز، الممثّلة بلايك ليفلي.

وفي حين لم يعلّق أيّ من الطّرفَين علنًا، لاحظ المعجبون أنّ اسم كيلسي لم يعد موجودًا في قائمة متابعي رينولدز، وهو التّغيير الّذي يُعتقد أنّه حدث حديثًا. ومن المثير للاهتمام أنّ رينولدز لا يزال يتابع كيلسي، ممّا يسلّط الضّوء على الطّبيعة الأحاديّة الجانب الواضحة التّحول في وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

وتنبع الإشاعات حول الخلاف من تقارير سابقة تفيد بأنّ تايلور سويفت اعترضت على تورّط بلايك ليفلي في نزاع مهني مع الممثّل والمخرج جاستن بالدوني أثناء إنتاج فيلم It Ends With Us.

وزعمت مصادر مقرّبة من الموقف أنّ سويفت شعرت بالصّدمة بعد أن أطلق عليها لقب “أحد تنانين” ليفلي – وهو مصطلح يُزعم أنّه يُستخدم للإشارة إلى أنّها حليفة قويّة في النّزاع.

وذكر موقع TMZ أنّ سويفت كانت أيضًا غير مرتاحة لكونها جزءًا من اجتماع مفاجئ تمّ عقده في منزل ليفلي مع بالدوني الذي ظهرت خلاله سويفت ورينولدز بشكل غير متوقّع. وذكرت التّقارير أنّ بالدوني شعر بأنّه تعرّض لكمين، ممّا زاد من تعقيد الوضع.

ربما تكون هذه الدّراما الّتي جرت خلف الكواليس قد أدّت بهدوء إلى إثارة الخلاف بين الصّديقَين المقرّبَين. ومن الجدير بالذّكر أنّ بلايك ليفلي لا تزال تتابع تايلور سويفت، على الرّغم من أنّها لا تتابع كيلسي. ومن جانبها، لا تتبع سويفت أحدًا، وهي خطوة تتناسق مع نهجها البسيط الّذي تتبعه منذ فترة طويلة في التّعامل مع وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

ويبدو أنّ التّداعيات المحتملة لهذه الأزمة قد تؤثّر أيضًا في الدّوائر الاجتماعيّة خارج النّطاق الرّقميّ. وأشار موقع TMZ إلى أنّ أيّام حفلات Super Bowl الّتي كانت تضمّ ليفلي قد انتهت على الأرجح.