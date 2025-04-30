شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر ندم في حياة النجم العالمى تيرينس هوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى تيرينس هوارد عن أكبر ندم في مسيرته المهنية، وذلك من خلال حصوله على عروض سابقة لتجسيد شخصيات فنانَين عظيمَين من موتاون، خاصة أن النجم العالمى سموكي روبنسون دعاه لتناول العشاء قبل سنوات لأنه أراد منه أن يجسّد حياته في فيلم.

وأوضح هوارد أن رفضه لدور روبنسون كان أكبر ندم لديه، وأشار إلى أنه رفض فرصة تجسيد دور روبنسون فقط لأنه كان يُجري محادثات مُبكرة مع لي دانيلز لتجسيد شخصية النجم العالمى مارفن جاي في فيلم سيرة ذاتية آخر.

مع ذلك، لم يُجسّد هوارد دور أيٍّ من الموسيقيين المشهورين، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى اختياره التراجع عن تجسيد شخصية جاي بعد اكتشافه خطة دانيلز لاستكشاف مسائل ميول المغني الراحل الجنسية، حيث صرح هوارد: "كنت في منزل كوينسي جونز، وسألته: 'سمعتُ شائعاتٍ عن أن مارفن كان مثليًا'، فقلتُ له: 'هل كان مثليًا؟'"، "وأجاب كوينسي: 'نعم'".

وقال هوارد عن تصوير حياة جاي كرجل يُزعم أنه مثلي: "كانوا سيرغبون في ذلك، ولم أكن لأتمكن من ذلك، خاصة أننى لا يمكننى تقبيل رجل ولن أتمكن من التظاهر بذلك، سأقطع شفتيّ، لو قبلتُ رجلاً".