شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت فيفي عبده بعيد ميلادها وسط نجمات الفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة فيفي عبده التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلادها في أجواء مبهجة جمعتها بعدد من صديقاتها من الوسط الفني والإعلامي، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تتلقى التهاني وسط حضور لافت لكل من يسرا، منال سلامة، صفية العمري، دنيا عبد العزيز، والإعلامية هالة سرحان.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة:"شكرًا لأصدقائي وحبايبي على احتفالهم بيا بعيد ميلادي. بحبكم أوي، ويا رب نفضل دايمًا متجمعين على خير وسعادة. وكل سنة وكل مواليد برج الثور بخير."

في سياق آخر، أعربت فيفي عبده عن أمنيتها بتقديم مسلسل تليفزيوني يجسّد سيرتها الذاتية، وذلك خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي على إذاعة "نجوم إف إم"، وأشارت إلى أنها ترغب في لعب دور البطولة بنفسها، على أن تجسّد ابنتها عزة مجاهد شخصيتها في مرحلة الشباب، مؤكدة وجود تشابه كبير بينهما حين كانت في نفس المرحلة العمرية.

يذكر أن فيفي عبده عادت إلى دراما رمضان هذا العام (2025) بعد غياب دام عامين، حيث كانت آخر مشاركاتها في موسم رمضان 2022 من خلال مسلسل "شغل في العالي" الذي شاركت في بطولته إلى جانب شيرين رضا، محمد رضوان، توني ماهر، بسمة داود وآخرين، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.