ابنه نادين نجيم تشاركها حفل إطلاق البراند الخاص بها في لبنان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بافتتاح مشروع التجميل الخاص بها في لبنان وسط حضور كثيف من أصدقائها المقربين، وكان لافتاً للانتباه حرص ابنتها هافن على التواجد لدعم والدتها.

نادين نجيم برفقة ابنتها

ظهرتوابنتها بإطلالات متشابهه بعض الشيء، حيث ظهرت كل منهما وهي ترتدي تنوره قصيرة، ونسقت معها بلوزة بسيطة تناسبت مع الإطلالة، وأبدى الجميع إعجابهم بعلاقة الصداقة التي تجمع نادين بابنتها.

نشرت نادين عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة صور من فاعلية أمس ظهرت فيها برفقة ابنتها ومجموعة من أصدقائها المقربين اللذين تمنوا لها النجاح وتحقيق أحلامها، خاصة وأنها تسير بخطى ثابتة وناجحة في مشروع مستحضرات التجميل الذي بدأته منذ عام تقريبا.

نادين نجيم تحتفل بافتتاح مشروعها- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

نادين نجيم برفقة ابنتها- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

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حياتها الشخصية

يُشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، ظهرتبرفقة أبنائها هافن وجيوفاني، وكان لافتًا ظهور زوجها السابق ووالد أبنائها، هادي أسمر، في هذه الصور، ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة عودتهما، خاصةً أن الفنانة انفصلت عن خطيبها ناريغ ناريكيان قبل عدة أشهر.

من جهةٍ أخرى، أعلنت نادين نجيم أنها انفصلت عن خطيبها بعد قصة حب خطفت الأنظار، وأكدت أن ظهورها معه عدة مرات بعد يعود لاستمرار علاقتهما، كونهما شخصين ناضجين تجمعهما علاقة صداقة واحترام متبادل.

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