خالد المظفر يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية المحامين الكويتية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - وقع الفنان خالد المظفر اتفاقية تعاون مع جمعية المحامين الكويتية، وشارك متابعيه هذه الخطوة له عبر فيديو نشره في حسابه على الإنستغرام أثناء دخوله للجمعية والتصفيق الحار الذي استُقبل به من قبل الحضور وبوجود الفنانة حياة الفهد.

وعلق وكتب الفنان خالد المظفر على الفيديو: "تم بحمد الله توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية المحامين الكويتية مع رئيس الجمعية الأستاذ عدنان أبل ورئيس الاتحاد الأستاذ خالد الراشد، بحضور الفنانة القديرة حياة الفهد والنجم خالد المظفر وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجموعة كبار المحامين، وعلى هامش التوقيع تم تكريم الرئيس الإعلامي والمحامي خالد الراشد ونائب الرئيس الفنانة القديرة حياة الفهد ومدير الشئون الفنية بالاتحاد النجم خالد المظفر، بالإضافة لكرم الاستقبال والضيافة، وتشرفنا بمرورنا الحلقة النقاشية التي تتحدث عن الطفل، وباذن الله سوف يكون هناك تعاون عن قريب لمناقشة وضع مسرح الطفل".

وتفاعل معه الجمهور في هذه الخطوة الجديدة، وكتب له الفنان ياسر العماري "منْ تواضع لله رفعه.. قاعد أشوفها يوم بعد يوم فيك الله يوفقك يا حبيبي تستاهل كل خير"، كما كتبت متابِعة أخرى: "موفق تستاهل الخير شخصية محترمة"، فيما علق آخر: "موفّق إن شاء الله وتستاهل كل خير"، وعلق متابع: "تستاهل كل خير يا بو عبدالله".

نشاطات الفنان خالد المظفر

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كان الفنان خالد المظفر قد أعلن قبل أيام انضمامه إلى الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُناع الترفيه، وذلك بمنصب مدير الشؤون الفنية والاجتماعية.

ويُعرض له حالياً مسرحية "ملك المسرح"، على مسرح مجمع سوق شرق، وهي من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالد المظفر، أريج العطار، خالد العجيرب، إيمان فيصل، بالإضافة إلى آخرين.

آخر عمل مسرحي عُرض للفنان خالد المظفر

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وكان آخر عمل مسرحي انتهت عروضه للفنانهي مسرحية "الأول من نوعه"، حيث قدم 236 عرضاً مسرحياً في الكويت ودول الخليج أيضاً، وهي من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبد العزيز صفر، ومن بطولة: الفنان، عبد الله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، وخالد العجيرب.

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