محمد عبده يستعد لليلة الموسيقار طلال في دار الأوبرا المصرية وبحضور سالم الهندي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - يواصل الفنان محمد عبده إجراء عدة بروفات استعداداً لحفله القادم؛ ليلة الموسيقار طلال بـ 2 مايو 2025 في دار الأوبرا المصرية. ونشر حساب روتانا لايف عدداً من الصور وأيضاً مقاطع فيديو لهذه البروفات، ونشر الحساب فيديو للفنان محمد عبده وهو يُجري بروفات للحفل وعلق وكتب: "البروفات مستمرة، كلها طرب وحماس مع فنان العرب محمد عبده، استعداداً للحفل المميز "ليلة الموسيقار ‫طلال" في دار الأوبرا المصرية يوم 2 مايو".

كما نشر فيديو لوصول سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات لبروفات محمد عبده، وعلق الحساب وكتب: "وصول الطيب الغالي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأستاذ سالم الهندي، إلى بروفة فنان العرب محمد عبده للحفل المرتقب "ليلة الموسيقار طلال".

كما نشر الحساب صوراً تجمع بين الفنان محمد عبده، سالم الهندي، خالد أبو منذر، وليد فايد، شربل دوميط، وفهد بن شليل، وعلق الحساب وكتب: "صورة من بروفات "ليلة الموسيقار طلال" تجمع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأستاذ سالم الهندي، وفنان العرب محمد عبده والأستاذ خالد أبو منذر والمايسترو وليد فايد ومع مدير الشؤون الفنية الأستاذ شربل دوميط والأستاذ فهد بن شليل".

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آخر حفلات الفنان محمد عبده

كان آخر حفل شارك فيه الفنانهو "ليلة دايم السيف"، الذي أُقيم بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الفطر على مسرح عبادي الجوهر، وكان الحفل بقيادة المايسترو ‫وليد فايد، وبمشاركة نخبة من كبار نجوم الفن، في مقدمتهم الفنان، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أحلام، آمال ماهر، طلال سلامة، ونواف الجبرتي.

وسبق هذا الحفل حفل بمناسبة يوم التأسيس، وجاء الحفل بعنوان "ليلة سهيل"، وأقيم على مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد سيتي. كما أقام حفلاً ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت في قاعة "أرينا الكويت". وأحيا حفلاً ضمن موسم الرياض، وهو ليلة عبد الرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، بمشاركة نخبة من الفنانين، وهم: الفنانة أنغام، الفنان ماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب.

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