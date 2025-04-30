حسن البلام يكشف عن العروض الأخيرة لمسرحية مسكون ليلى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - كشف الفنان حسن البلام عن عروض ستكون الأخيرة له لمسرحية "مسكون ليلى"، وكانت المسرحية قد بدأت عروضها بالرياض في عيد الفطر على خشبة مسرح محمد العلي. ونشر حسن البلام بوستر للمسرحية وكتب: "الأسبوع الأخير بالرياض حياكم الله آخر 4 عروض، وستكون العروض على مدى أربعة أيام من 1 إلى 4 مايو ".

كما نشر قبل أيام فيديو يتضمن مقاطع من عروض المسرحية وكتب: "آخر عروضنا بالرياض هذا الويك اند 1-2-3-4 مايو وشكراً لكل منْ حضر".

أبطال وقصة "مسكون ليلى"

الفنان حسن البلام وتواجده بالسعودية

يُشارك في بطولة "" بجانب حسن البلام، عدد من الفنانين، أبرزهم زهرة عرفات، فهد البناي، محمد رمضان، علي الحسيني، وهي من تأليف علي قاسم، وإخراج عبد الله البدر. وتدور أحداث المسرحية، حول أب من الجن، يستولي على منزل بشري ليعيش مع عائلته، لكن سر ابنته المفضلة ينكشف، مما يقلب حياتهم رأساً على عقب، ويدفع المنزل نحو الفوضى وتحدث الكثير من المفاجآت.كان الفنان الكويتيقد أعلن في فبراير 2024 بشكلٍ مفاجئ لمتابعيه عبر المسرح في آخر عرض لمسرحية عُرضت وقتها له بدولة الكويت، وكانت تحمل عنوان "كان يوم أسود" مع نجوم "قروب البلام"، أنه سيقدم آخر مسرحية له في دولة الكويت، وستكون خلال العيد ثم سيتوقف عن تقديم المسرحيات لفترة زمنية، ولكنه سيكون داعماً لزملائه من "قروب البلام"، وظهر في فيديو عبر حسابه على سناب شات، وكشف أيضاً عن انتقاله للعيش بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بالرياض، وأن لديه مشروعاً بالسعودية، وأعلن بعدها عن هذا المشروع وهو "مصنع الكوميديا" والذي يتبنى المواهب بالسعودية، والبلام هو المسؤول عنه وهو تحت إشراف ورعاية الھیئة العامة للترفيه.

وقال البلام وقتها: "أنا أحب المسرح وعشت فيه كل حياتي.. المسرح مثل ما له جمهور يبيله فنانين.. عندك طموح تملك موهبة تبي دعم تحب الشهرة المسرح يناديكم"، كما قال: "محبو الكوميديا والمسرح نمّي موهبتك مع حسن البلام ونخبة من الخبراء.. في مبادرة مصنع الكوميديا للكتابة والتمثيل برعایة الھیئة العامة للترفیه".

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