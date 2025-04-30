الملكة ماري ملكة الدنمارك تشارك في فيلم وثائقي عن حياة الكونتيسة دانر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - في مقطع فيديو بثته العائلة المالكة الدنماركية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، ظهرت الملكة الدنماركية ماري وهي تروج لفيلم وثائقي ستشارك بالظهور فيه يكشف عن حياة الكونتيسة لويز كريستين راسموسن المعروفة باسم الكونتيسة دانر، تحت اسم "دانر الدنماركية"، وسيُعرض في قصر فريدريكسبورغ في الأول من مايو.

من هي لويز كريستين راسموسن أو الكونتيسة دانر؟

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ولدت لويز راسموسن عام 1815، وتدربت كراقصة في مدرسة الباليه التابعة للأوبرا في كوبنهاغن، وكانت أيضًا ممثلة مسرحية. في عام 1841، أنجبت طفلاً خارج إطار الزواج من صانع المطبوعات كارل بيرلينغ- وريث صحيفة بيرلينجسكي تيدندي، إحدى أكثر الصحف تأثيرًا في الدنمارك. بعد عام، تقاعدت من الرقص وافتتحت متجرًا للأزياء. ومن خلال بيرلينغ، تعرفت على الأمير فريدريك، وامتدت علاقتهما خلال أربعينيات القرن التاسع عشر. وعندما أصبح فريدريك ملكًا عام 1848، أراد الزواج من لويز، لكن الحكومة الدنماركية كانت ضد هذا الزواج، بسبب خلفية لويز وطفلها غير الشرعي. وبعد عامين، تزوج الملك من لويز، لكنها لم ترتقي لمنصب ملكة، بينما تم منحها لقب "الكونتيسة دانر"، ولم يكن بإمكان أي طفل ينجبه زواجهما اعتلاء العرش.

وعلى الرغم من أن هذا الزواج قوبل بكراهية ومعارضة شديدة من الطبقة العليا، إلا أن الزوجان كانا سعيدين، واشتريا قلعة ييغرسبريس لتكون منزلهما العائلي. بعد وفاة الملك فريدريك عام 1863، استمرت لويز في العيش هناك. وفي سنواتها الأخيرة، كرّست نفسها للأعمال الخيرية، وفي عام 1873، أسست مؤسسة فريدريك السابع للنساء الفقيرات من الطبقة العاملة. تُعرف هذه المؤسسة حاليًا باسم دانرهوست، وتعمل كمركز أزمات ومأوى للنساء وأطفالهن اللواتي يتعرضن للعنف. عند وفاتها عام 1874، تركت الكونتيسة دانر قلعة ييغرسبريس لصالح النساء المحرومات في وصيتها.

الكونتيسة دانر رمزاً تحرير المرأة والوعي الاجتماعي

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لسنوات عديدة، كانت الملكة ماري تُظهر دعمها للكونتيسة لويز في عدد من المناسبات. في العام الماضي تحديداً في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، كشفت الملكة ماري عن تمثال للكونتيسة دانر إحياءً لذكرى حياة الكونتيسة دانر الاستثنائية وإرثها. وقالت الملكة ماري في كلمة ألقتها خلال حفل الكشف عن التمثال: "قصة الكونتيسة دانر هي أيضًا تاريخ الدنمارك. النصب التذكاري في حالة الكونتيسة دانر، سيظل رمزًا لأهميتها في تحرير المرأة والوعي الاجتماعي والحراك الاجتماعي".

الملكة ماري تسير على خطى الكونتيسة دانر

على غرار الكونتيسة دانر، تُولي الملكة ماري اهتمامًا بالغًا للأعمال الخيرية، وهي راعية لأكثر من 30 منظمة، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس الدنماركي للاجئين، والمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية. في عام 2007، أسست مشروعها الاجتماعي الخاص "مؤسسة ماري"، الذي يعمل على مكافحة الوحدة والعنف الأسري، ومساعدة الفئات المهمشة في المجتمع. قبل أيام قليلة، أعلنت الملكة أنها ستُطلق، من خلال مؤسستها، بودكاست حول الوحدة بين الشباب.

قد ترغبين في معرفة على خطى ميغان ماركل.. الملكة ماري تطلق بودكاست للشباب لمواجهة الشعور بالوحدة

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