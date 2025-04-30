سامح عبد العزيز منقذ الأعمال الفنية بعد انسحاب مخرجيها آخرها الساحل الشرير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - وافق المخرج سامح عبد العزيز على تولي مهمة إخراج فيلم "الساحل الشرير" بطولة الفنان علي ربيع، بعد انسحاب مخرجه عمرو صلاح الذي كان قد صور يوم واحد فقط في أحداث الفيلم نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث يستعد صناع العمل لاستئناف التصوير خلال الأيام المقبلة من أجل طرح الفيلم خلال موسم صيف 2025.

"الساحل الشرير" ثاني أفلام علي ربيع في 2025

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فيلم "الساحل الشرير" بطولة على ربيع، ميرنا جميل، أوس أوس، هالة فاخر، إيمان السيد، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف فادى أبو السعود وإخراج سامح عبد العزيز صلاح، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا. ويُعد الفيلم هو ثاني أعمال علي ربيع السينمائية هذا العام بعد "الصفا الثانوية بنات" الذي انطلق في موسم أفلام عيد الفطر 2025.

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المخرج سامح عبد العزيز بعد موافقته على إخراج فيلم "الساحل الشرير" بعد اعتذار المخرج عمرو صلاح، أصبح منقذ الأعمال الفنية بعد انسحاب مخرجيها سواء في السينما أو الدراما، حيث يُعد هذا الفيلم هو العمل الثالث الذي يتولى فيه سامح عبد العزيز إخراجه بعد انسحاب مخرجة، حيث قام بذلك في مناسبتين سابقتين والاثنين في الدراما التليفزيونية.

سامح عبد العزيز يُنقذ محمد هنيدي

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في بداية العام الجاري، أنقذ المخرجصناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي، بتولى مسؤولية إخراج العمل بعد الانسحاب المفاجئ للمخرج الأساسي وائل فرج عقب تصويره ما يقرب من 3 أسابيع كاملة، لينقذالموقف ويدخل العمل مباشرةً ويُعيد كافة المشاهد التي تم تصويرها، واستطاع بالفعل اللحاق بالعرض في موسم دراما رمضان 2025.

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مسلسل "شهادة معاملة أطفال" جاء من بطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios

أزمة مسلسل "زي الشمس" بسبب سامح عبد العزيز

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فى عام 2019 كانت الواقعة الأشهر في الوسط الفني وقتها، عندما انسحبت المخرجة كاملة أبو ذكرى من مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني بعد تصوير أكثر من شهر ونصف في أحداث العمل، وتم الاستعانة بالمخرجوقتها والذي أكمل العمل وتم عرضه في شهر رمضان 2025، ولكن خلال فترة التصوير كان هناك غضب من جانب كاملة التي كانت اتخذت موقفاً منقبل تصفية الأمور بينهما.

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مسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد، محمد علاء، مريم الخشت، ليلى عز العرب، محمد لطفي شاهين، سامية أسعد، ملك حسن، ياسين أمير، صدقى صخر، ريم رؤوف، أحمد صادق، ايفا، زينب وهبى والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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