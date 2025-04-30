بعد 13 سنة من بنات العم.. شيكو يتزوج يسرا اللوزي فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - يجتمع الفنانان شيكو ويسرا اللوزي في السينما خلال فيلم "صقر وكناريا" بمشاركة محمد إمام الذي يتواصل تصويره حالياً للعرض في موسم صيف 2025، ويأتي لقاء الثنائي بعد 13 عاماً مع مشاركتهما سوياً في فيلم "بنات العم" مع أحمد فهمي وهشام ماجد والذي تم عرضه عام 2012 وحقق نجاحاً لاقتا وقت عرضه وبعد اتاحته على قنوات التليفزيون.

شيكو ويسرا اللوزي زوجان في "صقر وكناريا"

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يظهر شيكو ويسرا اللوزي خلال أحداثبأدوار زوجان، وذلك بعدما شهد فيلم "بنات العم" قصة حب" بين الثنائى من نوعٍ خاص، حيث كانت من ناحيةفقط التي كانت منبهرةبسبب موقف حدث منه تجاهها، رغم أنه كان متحول من سيدة حسب أحداث الفيلم التي دارت في إطارٍ كوميدي فانتازي، لتمر السنوات ويجتمعا مجداً وهذه المرة يظهران زوجان في

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فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام، شيكو، في أول تعاون بينهما، فيما يشارك في البطولة كلُ من: يسرا اللوزي، يارا السكرى، انتصار وعدد آخر من الفنانين جار الاعلان عن أسمائهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي الذي وضع جدول تصوير مكثف للانتهاء من الفيلم فى أسرع وقت وطرحه فى صيف 2025 المنتظر أن ينافس فيه العديد من النجوم الكبار.

عودة شيكو للسينما

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يُعيدإلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "ابن الحاج أحمد" في 2023 وخاض به أولى بطولاته المطلقة في السينما بعيداً عن هشام ماجد وأحمد فهمي، وشارك في بطولة الفيلم: سيد رجب، رحمة أحمد، صبري فواز، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فهيم وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من إخراج معتز التوني.

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فيما كان آخر ظهور للفنانة يسرا اللوزي في السينما خلال فيلم "ليلة العيد" الذي تم عرضه فى يناير 2024، وهو من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

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