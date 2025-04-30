آن ماري سلامة تعلن ترشحها للانتخابات البلدية في فاريا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية آن ماري سلامة، ترشحها للانتخابات البلدية في بلدتها فاريا.

ونشرت سلامة عبر حسابها الرسمي، الصورة الرسمية الخاصة بالانتخابات، مع عبارة: "عمل الفرد من أجل ارتقاء المجتمع وعمل المجتمع من أجل رفاهية وتطور الفرد".

وفي بيان ترشحها للانتخابات قالت سلامة: "آن ماري عادل سلامه.. مجانا أخذتم، مجاناً أعطوا"، وأضافت: " أقدم ترشيحي الى المجلس البلدي في بلدتي الحبيبة "فاريا". وأنا أحضر دكتوراه في الفنون حيث الفن يصنع الجمال ويعمم الثقافة في المجتمع ويهدف إلى التوعية الاجتماعية ومنح الفرص للشباب والاطفال للتعبير عن أنفسهم وآرائهم".

وتابعت: "سأعمل مع المخلصين من أهل ضيعتي على التقارب بين الجميع بالتنسيق مع "مؤسسة الكنيسة" التي تجمعنا والقيم والمبادئ التي يجب أن نعمل انطلاقا منها. ولأن "فاريا" غنية بأهلها وبطبيعتها سوف أعمل على تفعيل الحركة السياحية والفنية فيها، مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات ويرفع اسمها عاليا".

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