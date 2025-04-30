نجمة عالمية تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء.. وردة فعلها ملفتة

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي الهندية مانسي سوارافاسي، حالة من الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو أكد تعرضها للتحرش مباشرة على الهواء.



أثناء تصويرها مقطع فيديو لحسابها الخاص، مرّ شاب إلى جانبها ولمسها بطريقة مقززة، لتقوم بصفعه على وجهه.

وعلقت مانسي سوارافاسي على الفيديو قائلة: "كنت أسجّل فيديو بشكل عشوائي في المبنى الذي أعيش فيه، وفجأة جاء هذا الشابّ وقام بتصرّفات غريبة. عندما ذهبنا إلى منزله وأخذنا الفيديو كدليل، قال أهل البيت: "هذا عنده مشكلة في الصحّة العقلية! هناك مشكلة في عقله". إذن، هل سيقوم بأيّ شيء؟ من أيّ زاوية يظهر هذا الشخص مريضاً عقلياً؟ الناس يحكمون عليّ من خلال ملابسي. أنا كنت أرتدي ملابس لائقة، ومع ذلك حدثت كل هذه التصرفات! هل هذا صحيح؟ عار على هؤلاء الأشخاص! عار على المجتمع الذي يحكم على الناس بناءً على ملابسهم. أنا متأكدة لو كنت أرتدي ساري أو قميصاً تقليدياً في ذلك الوقت، لحدث الأمر نفسه".