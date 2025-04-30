بليك ليفلي وبيونسيه توأم في الأناقة

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ميرنا وليد - بيروت - ابتسمت الممثلة بليك ليفلي البالغة من العمر 37 عامًا بابتسامةٍ عريضة وهي تتوجه مع زوجها رايان رينولدز إلى الحفلة التي أعقبت العرض الأول لفيلمها الجديد "Another Simple Favor" يوم الأحد (27 أبريل) في مدينة نيويورك.
بعد ارتدائها فستانًا أخضرًا فاتحًا في العرض الأول، ارتدت بليك بلوزة صفراء زبدية مع تنورة حريرية صفراء في الحفلة.
قد تبدو هذه الإطلالة الصفراء، من تصميم سيرجيو هدسون، مألوفة لأنها نفس الإطلالة التي ارتدتها بيونسيه، البالغة من العمر 43 عامًا، قبل بضعة أشهر في حفل جوائز "Glamour Women of the Year" لعام 2024 في أكتوبر، حيث كُرِّمت والدتها تينا نولز.
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