شقيق صبحي عطري يكشف سبب تأخر دفنه حتى الآن

ميرنا وليد - بيروت - تحدث أيهم عطري، شقيق الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري عن سبب تأخر دفن شقيقه حتى الآن.

وقال أيهم عطري في حديث خاص لـ ET بالعربي: "شكرا لكل اللي ساهموا وساعدونا ووقفوا بجانبنا، أتمنى أن يكون هناك مساعدة سريعة وفعلية لنقل الجثمان من ألمانيا، أخي الصغير موجود في ألمانيا ويسير حسب القوانين والأنظمة الموجودة في ألمانيا ودوليا وأنا في دبي أتابع الموضوع وننتظر بشكل رسمي الأوراق التي ستأتي من الجهة المسئولة، المرحلة الحالية هي مجرد مواساة من الأهل والمقربين سنعلن في القريب العاجل عن موعد العزاء بمجرد الانتهاء من الأوراق الرسمية".

وعن الشائعات التي إنتشتر حول سبب الوفاة، قال أيهم: "في بعض الشائعات غير الصحيحة انتشرت ونحن تأثرنا بها ولكن نحن في حالة حزن، ولكن بعد انتقال الجثمان إلى دبي وانتهاء العزاء سيكون هناك إجراءات قانونية تنشر خبر كذاب وأي تصريح يكون عن طريق الأسرة".

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